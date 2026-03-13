«Манчестер Сіті» позмагається з МЮ за хавбека збірної Англії – інсайдер

Антон Федорців
Антон Федорців
Елліот Андерсон матиме нагоду піти на підвищення
Місцеві гранди націлилися на зірку учасника єврокубків

Півзахисник англійського «Ноттінгема» Еліот Андерсон серйозно зацікавив обидва клуби з Манчестера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Містяни» запланували обов'язкову купівлю центрального хавбека в прийдешнє літо. Виконавець «Форест» став одним із кандидатів для підсилення. Конкуренцію «Манчестер Сіті» зібрався скласти «Манчестер Юнайтед».

Влітку лави «містян» покине універсал середньої лінії Бернарду Сілва. Капітан команди зазвичай займає позицію ближче до чужих воріт, аніж Андерсон. Утім, головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола часто змінює амплуа підопічних. Тож роль португальця може дістатися потенційну новачку, або комусь з його конкурентів у центральній зоні.

Андерсон – вихованець «Ньюкасла». Позаминулого літа «сороки» вимушено продали півзахисника в межах Прем'єр-ліги, щоб вписатися у правила фінасового fair-play. «Лісники» тоді віддали за нього понад 41 млн євро.

У нинішньому сезоні Андерсон провів 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі та три результативні передачі. У футболці збірної Англії хавбек зіграв 6 поєдинків.

До слова, нещодавно лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти столичного «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

