«Манчестер Юнайтед» цікавиться 15-річним вундеркіндом з Польщі
Каспре Козловський - нова ціль клубів з Англії, Італії, Німеччини та Франції
«Манчестер Юнайтед» цікавиться 15-річним польським форвардом Каспером Козловським, повідомляє Goal.
Козловський в такому юному віці вже дебютував в дорослому футболі. Він виходив на поле в матчі команди «Погонь», що займає перше місце в Екстракласі (вищий дивізіон чемпіонату Польщі).
За даними джерела, тінейджером також цікавляться клуби з Італії, Німеччини та Франції.
У минулому сезоні Козловський виступав за дублюючий склад клубу в четвертому дивізіоні, але в кінцівці кампанії його викликали в основну команду. У підсумку він дебютував у віці 15 років і 215 днів в матчі з «Краковією». У поточному сезоні Козловський двічі виходив на заміну.
Поточний контракт футболіста розрахований до червня 2022 року.
Джерело: Чемпионат.com