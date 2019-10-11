«Манчестер Юнайтед» цікавиться 15-річним вундеркіндом з Польщі



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Каспер Козловський

Каспре Козловський - нова ціль клубів з Англії, Італії, Німеччини та Франції

«Манчестер Юнайтед» цікавиться 15-річним польським форвардом Каспером Козловським, повідомляє Goal.

Козловський в такому юному віці вже дебютував в дорослому футболі. Він виходив на поле в матчі команди «Погонь», що займає перше місце в Екстракласі (вищий дивізіон чемпіонату Польщі).

За даними джерела, тінейджером також цікавляться клуби з Італії, Німеччини та Франції.

У минулому сезоні Козловський виступав за дублюючий склад клубу в четвертому дивізіоні, але в кінцівці кампанії його викликали в основну команду. У підсумку він дебютував у віці 15 років і 215 днів в матчі з «Краковією». У поточному сезоні Козловський двічі виходив на заміну.

Поточний контракт футболіста розрахований до червня 2022 року.

Джерело: Чемпионат.com