Через футбольних фанатів у Києві зупиниться рух тролейбусів і автобусів



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Перед матчем «Євро-2020» між національними збірними командами України та Португалії відбудеться м арш українських вболівальників Фото: РБК-Україна

На час ходи вболівальників можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту у центрі Києва

У понеділок, 14 жовтня, столичний наземний пасажирський транспорт змінить роботу у зв’язку із футбольним матчем між національними збірними командами України та Португалії.

Як попередили у комунальному підприємстві «Київпастранс», на час ходи вболівальників можливе тимчасове призупинення руху транспорту на маршрутах:

автобусів №№ 20, 55, 69;

тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15.

Після завершення матчу, у ніч на 15 жовтня, на 1 годину буде подовжено роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41,42-Д, 50;

трамвайних – №№ 1, 8, 28, 33;

автобусних у режимі маршрутного таксі – №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550.

Як повідомлялося, у ніч із 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на одну годину довше. Також будуть деякі зміни у роботі станцій метро.

14 жовтня у зв’язку з футбольним матчем на стадіоні НСК «Олімпійський» для безпечного руху вболівальників, пішоходів і пасажирів внесено зміни до транспортного руху. Зокрема, буде заборонено рух транспорту вулицями в центрі Києва.

Марш вболівальників збірної України прослідує шляхом: парк ім. Тараса Шевченка – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Рогнідинська – вул. Еспланадна – Спортивна площа –Троїцька площа – ДП НСК «Олімпійський».