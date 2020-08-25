Маніпуляції й адмінресурс. Олімпійську призерку не допустили до виборів президента Федерації легкої атлетики



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Ірина Ліщинська готова співпрацювати з новим президентом ФЛАУ Світлина - Фейсбук Ірини Ліщинської

Ірина Ліщинська розповіла, як її відчепили від виборів

Срібна призерка Олімпіади-2008 з бігу на 1500 метрів, легкоатлетка Ірина Ліщинська повідомила, що не піде на вибори президента Федерації легкої атлетики України. Хоча збиралася це робити і навіть презентувала програму.

Таке рішення Ірина прийняла не з власної волі. Вона стверджує, що проти неї застосований адміністративний ресурс нинішнім керівником ФЛАУ Ігорем Гоцулом.

Нижче подаємо звернення Ліщинської в повному обсязі.

«Прагнути змін і впроваджувати їх можуть тільки сильні особистості і суспільства. Слабкі і крихкі системи не здатні гідно зустрітися з викликом. Чому я зараз про це говорю?

10 жовтня мають відбутися вибори нового президента Федерації легкої атлетики України. Але серед кандидатів мого імені, на жаль, не буде. Випереджаючи ситуацію, хочу відразу відповісти на ваші запитання: чому так вийшло і яка моя позиція.

Для тих, хто тільки приєднався до цієї історії, скажу: раніше я заявляла, що висуваю свою кандидатуру на пост президента ФЛАУ. Моя мета була і залишається незмінною – впроваджувати якісні зміни в легкій атлетиці України, стан справ у якій за останні роки сильно погіршився. Які зміни я запропонувала, ви можете дізнатися в моїй «Програмі розвитку легкої атлетики України».

Я дякую всім, хто написав свій відгук на цю програму – вони були від представників різних країн. Зауважу, серед усіх кандидатів, програму поки підготувала і представила тільки я. Але ні програма, ні зміни, ні нова енергія і свіжий сучасний погляд ФЛАУ, напевно, не потрібні: несподівано в останній момент я дізналася, що серед кандидатів на посаду президента ФЛАУ мене не буде. Чому так?

Для того, щоб брати участь у виборах, кандидат повинен висуватися від регіональної федерації легкої атлетики. Я народилася в Макіївці Донецької області і моя спортивна кар'єра почалася саме там. 21 рік я вірою і правдою захищала честь Донецької області на змаганнях по всьому світу і мої досягнення говорять самі за себе. Коли я вирішила, що йду на вибори, для мене не було внутрішнього вибору, який регіон представляти. Я хотіла висуватися від Федерації легкої атлетики Донецької області (ФЛАДО). Але одного мого бажання недостатньо. Відповідно до статуту, мене повинна обрати рада територіальної федерації і підготувати відповідні документи, щоб засвідчити свій вибір.

Я заздалегідь звернулася до ФЛАДО і отримала письмову згоду на свою електронну пошту. Після цього я вийшла у публічний простір, щоб ознайомити всіх зі своєю «Програмою розвитку ФЛАУ», яку готувала більше півроку і відкрила всі карти. Паралельно ФЛАДО повинна була підготувати і відправити документи на секретаріат ФЛАУ. Фактично через місяці після цього мене ФЛАДО ставить перед фактом, що вони в терміновому порядку провели голосування у Вайбері і «обрали» іншого кандидата («Главком» уже повідомляв, що найближчим часом з’явиться інформація про висунення кандидатури екс-міністра спорту Равіля Сафіулліна – прим.), який виник раптово в останній момент і це після моєї публічної заяви щодо виборів і оприлюднення програми. До речі, користуючись нагодою, хочу звернутися до «організаторів» вайбер-голосування: моє прізвище Ліщинська, а не Лещинская. Фактично, моя кандидатура у цьому голосуванні була умовною. Це був єдиний раз, коли я попросила підтримки від ФЛАДО і при першій же нагоді моя рідна федерація просто кинула мене в самий останній момент. Дякую.

Складність ситуації в тому, що є сувоорі кінцеві терміни на подачу документів щодо висунення кандидатур. Після отримання інформації з ФЛАДО у мене було дві опції: зупинитися і залишити все як є, або ж спробувати боротися і висуватися через іншу територіальну федерацію. Часу до дедлайну подачі документів залишається все менше. Я вирішила використовувати всі можливості і боротися далі. Я отримала схвалення від декількох регіональних федерацій та тут стало ще цікавіше. У хід пішов адміністративний ресурс. На людей тиснули, маніпулювали, впливали і усували засоби зв'язку. Було розповсюджено багато неправдивої інформації, чуток і знецінення. Так роблять тільки боягузи. «Великі» хлопці злякалися тендітної жінки.

Розумію, що це все робиться для того, щоб мене усунути, бо я для ФЛАУ незручна, занадто принципова, мною неможливо маніпулювати, я завжди працюю на результат і не боюся братися за, здавалося би, неможливі, але необхідні дії. Я не промовчу якщо побачу, що щось йде врозріз цінностей діяльності легкої атлетики. Ігоре Євгеновичу (Гоцул – прим.), поясніть, будь ласка, хто і чому у ФЛАУ так ускладнює виборчий процес для нових кандидатів? Що відбувається?

Сьогодні, 25 серпня, останній день подачі Заявок кандидатів на керівні посади ФЛАУ і мій час вичерпано. На жаль, моя передвиборча кампанія на цьому завершується, але це не кінець моїх дій.

Відразу хочу сказати, що всі кошти, які були переведені на мій рахунок на виборчу кампанію, я поверну відправникам. Дякую вам за цю шалену підтримку! Знайте, що мене не зупинити цими іграми в хованки і мовчання. Той, хто ініціює ці перешкоди, насправді не готовий до чесної і прозорої грі. Не допускаючи мене до виборчого процесу, стара система і люди, які її представляють, лише демонструють свою слабкість і страх.

Стосовно моїх подальших планів: я буду продовжувати розвивати легку атлетику, брати участь у розвитку масового спорту, щоб країна ставала сильнішою і здоровішою, хочу надавати підтримку професійним спортсменам, які представляють Україну на міжнародній арені, буду розвивати дитячий спорт, як і раніше. Я готова підтримувати якісні зміни та реформи нового президента, якщо ним буде не Ігор Гоцул. Ця людина вже розкрила свій «потенціал». Він показав, на що здатен, за два роки на посту президента ФЛАУ.

Мої життєві цінності, людські риси і компетенція не змінилися після останніх викликів. Але я отримала безцінний досвід: побачила, як в складних ситуаціях по-різному проявляють себе люди. Це дуже цікаво і цінно для мене. Критично важливо, щоб у передвиборчій агонії ви не забували найголовнішого – легкої атлетики, її розвитку та мети, для чого все робиться. Хочу подякувати всім, хто підтримував мене і був поруч. Мене оточують чудові люди. Прорвемося!»