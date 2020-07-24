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    Через наслідки пандемії скасований вересневий етап Діамантової ліги

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    Стадіон у Ґейтсгеді у зв'язку з карантинними заходами не встигли модернізувати - Через наслідки пандемії скасований вересневий етап Діамантової ліги
    Стадіон у Ґейтсгеді у зв'язку з карантинними заходами не встигли модернізувати
    Світлина - Chroniklelive

    Наразі серію планують розпочати 14 серпня

    Етап легкоатлетичної Діамантової ліги. Який був запланований на 12 вересня в англійському Ґейтсхеді під назвою Ґран-прі Мюллера офіційно скасований. Причина звична для цього року – наслідки карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Загалом це вже п’ятий скасований етап Діамантової ліги-2020.

    «Урядові заходи, введені на початку цього року через Covid-19, врешті перешкодили проведенню вкрай необхідної модернізації об'єктів на міжнародному стадіоні «Гейтсгед», - йдеться в офіційній заяві оргкомітету. – Ми розуміємо, що атлети повинні не тільки змагатись безпечно, але й мають змагатися з усім потенціалом, використовуючи засоби світового класу. Ми будемо продовжувати працювати разом, щоб досягти наших амбіцій і повернути Міжнародну легку атлетику назад в Ґейтсгед у наступному році».

    Через глобальну епідеміологічну ситуацію та правила, які постійно змінюються, календар Діамантової ліги на 2020 рік залишається тимчасовим та підлягає подальшім змінам.

    Наразі заплановано сім етапів Діамантової ліги, які триватимуть між 14 серпня та 17 жовтня. При цьому Серія-2020 не буде структурованою низкою подій, що ведуть до фіналу, як це зазвичай буває. Тому спортсмени не зароблять очки Діамантової ліги в цьому сезоні, а в Цюріху не відбудеться жодного фіналу в окремих дисциплінах, як попередньо планувалося.

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