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    Ярослава Магучих показала, як підкорює гросмейстерську висоту (відео)

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    Для Ярослави Магучих два метри стали звичною висотою - Ярослава Магучих показала, як підкорює гросмейстерську висоту (відео)
    Для Ярослави Магучих два метри стали звичною висотою
    Світлина - Instagram Ярослави Магучих

    Віце-чемпіонка світу не дочекається повернення в сектор

    Чинна віце-чемпіонка світу Ярослава Магучих, яка торік встановила юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту (2,04 м), підтримує прекрасну форму й у тренувальному режимі.

    Тренерка Ярослави Тетяна Степанова розмістила у себе в «Instagram» відео, на якому її підопічна в тренувальному режимі підкорює гросмейстерську висоту два метри.

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    Публикация от Татьяна Степанова (@tatianastepanova7039)

    Нагадаємо, що торік Ярослава Магучих встановила ряд видатних досягнень: стала наймолодшою атлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри, наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги», чемпіонкою Європи серед юніорів, віце-чемпіонкою світу серед дорослих і світовою рекордсменкою серед молоді з результатом 2,04 метри.

    У зимовому сезоні-2020 Ярослава виграла сім стартів із семи. Звістка про оголошення тотального карантину і відміни змагань застала Магучих на зборі в Португалії, де вона готувалася до Олімпіади в Токіо.

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    стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Тетяна Степанова
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