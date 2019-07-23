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    Марезу, який не потиснув руку прем'єр-міністру Єгипту, можуть заборонити в'їзд до країни

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    Марезу, який не потиснув руку прем'єр-міністру Єгипту, можуть заборонити в'їзд до країни

    Під час церемонії нагородження Марез проігнорував представників єгипетського уряду

    Нападник «Манчестер Сіті» і збірної Алжиру Ріяд Марез, ймовірно, отримає заборону на в'їзд до Єгипту, де проходив тріумфальний для нього Кубок африканських націй-2019.

    Як повідомляє Awarenessng.com, причиною таких санкцій може стати відмова 28-річного футболіста потиснути руку прем'єр-міністру Єгипту Мустафі Мадбулі і міністру спорту країни Ашрафу Собхі.

    Під час церемонії нагородження Марез на правах капітана традиційно привітав офіційних осіб. Обмінявшись рукостисканнями з президентом ФІФА Джанні Інфантіно і ще одним чиновником, Ріяд проігнорував представників єгипетського уряду і, повернувшись до них спиною, відправився за трофеєм.

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    Марезу, який не потиснув руку прем'єр-міністру Єгипту, можуть заборонити в'їзд до країни
    Марезу, який не потиснув руку прем'єр-міністру Єгипту, можуть заборонити в'їзд до країни

    Нагадаємо, у фінальному матчі Кубка африканських націй збірна Алжиру здолала команду Сенегалу з рахунком 1:0.

    Джерело: Чемпионат.com

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