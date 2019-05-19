Українець Зінченко знатно подурів після перемоги в Кубку Англії (фото і відео)



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Олександр Зінченко і Кевін Де Брюйне - новоспечені володарі Кубка Англії Instagram Олександра Зінченка

«Манчестер Сіті» Олександра встановив історичне досягнення

«Манчестер Сіті» з українським оборонцем Олександром Зінченком у складі став першим в історії англійського футболу клубом, якому впродовж одного сезону вдалося зібрати всі національні трофеї - чемпіонство, Кубок Ліги і Кубок країни.

До колекції «міщанам» бракувало лише останнього зі згадуваних трофеїв. Його «Сіті» здобули в суботу, розтрощивши у фіналі 6:0 «Вотфорд». Героєм зустрічі став Рахім Стерлінґ, який записав на свій рахунок хет-трик. Ще по м'ячу забили Давід Сілва, Кевін Де Брюйне і Ґабріель Жезус.

До бойового складу тріумфаторів Хосепові Ґвардіолі забракло лише центрального нападника Серхіо Аґуеро, котрий пропускав матч через пошкодження. Розгром над «Вотфордом» забезпечували: Едерсон - Кайл Вокер, Компані (к), Ляпорт, Олександр Зінченко - Бернардо Сілва, Ількай Ґюндоґан (Лерой Сане, 73), Давід Сілва (Джон Стоунс, 79) - Марез (Кевін Де Брюйне, 55), Ґабріель Жезус, Стерлінґ.

Для Зінченка ця перемога теж вельми знакова. Адже Кубка Англії він досі не вигравав. У нього було два чемпіонства і дві перемоги у фіналах Кубка англійської Ліги. Таким чином, англійська колекція Олександра поповнилася п’ятим трофеєм. За цим показником він зрівнявся з уже легендарним Олегом Лужним, який на початку 2000-х небезуспішно захищав кольори лондонського «Арсеналу» і був у сезоні-2001/2002 першим українцем, якому вдалося стати чемпіоном Прем’єр-ліги.

Після церемонії нагородження Зінченко традиційно був в епіцентрі святкування, скажімо, кепкував з Кевіном Де Брюйне на рахунок схожої зовнішності.

Варто зазначити, що сезон для Зінченка ще не завершується. 7 і 10 червня він у складі збірної України гратиме у відбірних матчах чемпіонату Європи проти Сербії та Люксембурґу.