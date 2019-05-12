«Ман Сіті» б'є «Брайтон» і з Зінченком у складі вдруге поспіль стає чемпіоном (відео)



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Олександр Зінченко став дворазовим чемпіоном Англії Twitter

«Міщани» першими пропустили, але швидко відповіли і здобули переконливу перемогу

Очолюваний іспанським тренером Хосепом Ґвардіолою «Манчестер Сіті» вдруге поспіль став чемпіоном англійської футбольної Прем'єр-ліги. У заключному, 38-му турі чемпіонату «міщани» не мали іншого виходу, як перемагати на виїзді «Брайтон». Основний конкурент «Ліверпуль», який відставав на очко, як і очікувалося, в заключному матчі завдяки дублю Садіо Мане переміг 2:0 «Вулвергемптон».

На 27-й хвилині Ґленн Маррей, замкнувши передачу з кутового, шокував претендентів на чемпіонство. «Брайтон» несподівано повів у рахунку, а гол їх нападник забив саме з-під не такого фактурного українця Олександра Зінченка, який традиційно провів весь матч на позиції лівого оборонця.

Втім, відігралися «міщани» неймовірно швидко, вже через хвилину. Серхіо Аґуеро, отримавши передачу п'ятою від Давіда Сілви, пробив невідпорно - 1:1.

Ще до перерви центральний оборонець Емерік Ляпорт, який у 34-х попередніх матчах АПЛ відзначився лише раз, замкнув передачу з кутового - 1:2.

А після перерви «Ман Сіті» розродився двома шедеврами. Спочатку, на 63-й хвилині, накрутивши трьох оборонців суперника, дивовижним обвідним ударом у верхній кут третій м'яч забив Ріяд Марез.

Остаточно питання про долю титулу зняв, чудово виконавши штрафний, Ількай Ґюндоґан - 1:4.

Чемпіонський склад Ґвардіоли в цій зустрічі виглядав так: Едерсон - Кайл Вокер (Даніло, 88), Компані (к) (Отаменді, 87), Ляпорт, Олександр Зінченко - Бернардо Сілва, Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (Кевін Де Брюйне, 78) - Марез, Серхіо Аґуеро, Стерлінґ.

Зінченко став основним гравцем «Манчестер Сіті» у лютому і провів у складі команди 14 матчів у рамках АПЛ, а загалом у всіх турнірах Олександр відіграв у 28-ми матчах, забив один м'яч і іддав п'ять гольових передач.