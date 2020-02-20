  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Марина Бех-Романчук перемагає вчетверте поспіль

    • Розсилка
    <p><span>Марина Бех-Романчук - лідер серії</span></p> - Марина Бех-Романчук перемагає вчетверте поспіль

    Марина Бех-Романчук - лідер серії

    Чарівній українці покорилась Франція

    Після виграних турнірів у Карлсруе, Торуні та Глазго українка Марина Бех-Романчук стала найкращою на етапі серії World Athletics Indoor Tour у французському Льєвені, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сексуалньний інстаграм Марини Бех-Романчук

    Як і чотири дні тому у Шотландії, у Франції Бех-Романчук стрибнула у довжину на 6,90 метрів.

    Ольга Ляхова стала п’ятою з бігу на 800 метрів. Її час – 2.03,45 хв.

    Артем Шаматрин фінішував шостим у своєму забігу на 60 метрів з бар’єрами (7,92 с) і у фінал не потрапив.

    Переміг француз Паскаль Мартіно-Лягард (7,47 с). На цій же дистанції у змаганнях серед жінок планувалася участь Анни Плотіциної, проте українка на старт не вийшла.

    Заключний етап серії World Athletics Indoor Tour відбудеться у Мадриді 21 лютого.

    легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ