Марина Бех-Романчук перемагає вчетверте поспіль



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Марина Бех-Романчук - лідер серії

Чарівній українці покорилась Франція

Після виграних турнірів у Карлсруе, Торуні та Глазго українка Марина Бех-Романчук стала найкращою на етапі серії World Athletics Indoor Tour у французському Льєвені, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики.

Як і чотири дні тому у Шотландії, у Франції Бех-Романчук стрибнула у довжину на 6,90 метрів.

Ольга Ляхова стала п’ятою з бігу на 800 метрів. Її час – 2.03,45 хв.

Артем Шаматрин фінішував шостим у своєму забігу на 60 метрів з бар’єрами (7,92 с) і у фінал не потрапив.

Переміг француз Паскаль Мартіно-Лягард (7,47 с). На цій же дистанції у змаганнях серед жінок планувалася участь Анни Плотіциної, проте українка на старт не вийшла.

Заключний етап серії World Athletics Indoor Tour відбудеться у Мадриді 21 лютого.