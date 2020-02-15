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    Марина Бех-Романчук переконливо виграла треті в сезоні змагання World Athletics Indoor Tour

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    Марина Бех-Романчук демонструє результати в межах 6,90 м практично на всіх турнірах - Марина Бех-Романчук переконливо виграла треті в сезоні змагання World Athletics Indoor Tour
    Марина Бех-Романчук демонструє результати в межах 6,90 м практично на всіх турнірах
    Instagram Марини Бех-Романчук

    Українка вкотре стрибнула на класичні для себе 6,90 м. Навіть двічі

    Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук перемогла на етапі престижної легкоатлетичної серії World Athletics Indoor Tour в Ґлазґо (Шотландія).

    В третій і п’ятій спробах спортсменка з Хмельницького показала однаковий результат – 6,90 метрів. Конкурентки відстали доволі суттєво. Кадді Санья зі Швеції стала другою, стрибнувши на 6,53 м.

    Для Бех-Романчук то вже третя перемога в серії World Athletics Indoor Tour-2020. Завадити Марині перемогти у загальному заліку може тільки диво.

    До того українка перемагала з результатом 6,92 м в німецькому Карлсруе і з особистим рекордом, 6,96 м – в польській Торуні. Останній результат був найкращим у поточному сезоні в світі. Аж до вечора 14 лютого, поки в Берліні чинна чемпіонка світу Малайка Мігамбо з Німеччини не виграла з результатом 7,07 м.

    Зауважимо, що трохи раніше гарантувала собі перемогу у World Athletics Indoor Tour стрибунка у висоту Ярослава Магучих, а стрибун з жердиною Арман Дюплантіс зі Швеції встановив новий світовий рекорд.

     Читайте також: Україна зустріла Бех-Романчук та інших атлетів з квітами і екс-міністром. Фоторепортаж з аеропорту «Бориспіль»
    легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Малайка Мігамбо Кадді Санья
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