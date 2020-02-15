Марина Бех-Романчук переконливо виграла треті в сезоні змагання World Athletics Indoor Tour



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Марина Бех-Романчук демонструє результати в межах 6,90 м практично на всіх турнірах Instagram Марини Бех-Романчук

Українка вкотре стрибнула на класичні для себе 6,90 м. Навіть двічі

Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук перемогла на етапі престижної легкоатлетичної серії World Athletics Indoor Tour в Ґлазґо (Шотландія).

В третій і п’ятій спробах спортсменка з Хмельницького показала однаковий результат – 6,90 метрів. Конкурентки відстали доволі суттєво. Кадді Санья зі Швеції стала другою, стрибнувши на 6,53 м.

Для Бех-Романчук то вже третя перемога в серії World Athletics Indoor Tour-2020. Завадити Марині перемогти у загальному заліку може тільки диво.

До того українка перемагала з результатом 6,92 м в німецькому Карлсруе і з особистим рекордом, 6,96 м – в польській Торуні. Останній результат був найкращим у поточному сезоні в світі. Аж до вечора 14 лютого, поки в Берліні чинна чемпіонка світу Малайка Мігамбо з Німеччини не виграла з результатом 7,07 м.

Зауважимо, що трохи раніше гарантувала собі перемогу у World Athletics Indoor Tour стрибунка у висоту Ярослава Магучих, а стрибун з жердиною Арман Дюплантіс зі Швеції встановив новий світовий рекорд.