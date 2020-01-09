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    Чарівна Марина Бех-Романчук поділилася фото в купальнику з Буковеля

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    Спортсменка знає чим привабити підписників у свій акаунт - Чарівна Марина Бех-Романчук поділилася фото в купальнику з Буковеля
    Спортсменка знає чим привабити підписників у свій акаунт

    На гірськолижному курорті легкоатлетка опанувала не лише снігові склони

    Одна з лідерок збірної України з легкої атлетики, віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, проводить канікули у Буковелі. Красуня-спортсменка, яка за результатами сезону посідає другу позицію в світовому та європейському рейтингах, по повній насолоджується відпочинком. Причому  списку Марини не лише традиційні зимові види спорту, в яких вона дореч дуже вправна, а й численні водні процедури.

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    Чарівна Марина Бех-Романчук поділилася фото в купальнику з Буковеля
    Чарівна Марина Бех-Романчук поділилася фото в купальнику з Буковеля

    Красуня не стомлюється ділитися яскравими фото у купальнику, які демонструють її бездоганну фігуру.

    Приємно щороку знову повертатися до цього місця. Зима в Буковелі неймовірно чарівна. Просто розслабляюся та насолоджуюся сьогодні, - підписує свої гарячі фото легкоатлетка.

     Читайте такожФігуристка з України, яка виграла Олімпіаду для Німеччини, може повернутися в спорт після трирічної паузи
    легка атлетика Марина Бех-Романчук
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