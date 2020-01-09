Чарівна Марина Бех-Романчук поділилася фото в купальнику з Буковеля



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Спортсменка знає чим привабити підписників у свій акаунт

На гірськолижному курорті легкоатлетка опанувала не лише снігові склони

Одна з лідерок збірної України з легкої атлетики, віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, проводить канікули у Буковелі. Красуня-спортсменка, яка за результатами сезону посідає другу позицію в світовому та європейському рейтингах, по повній насолоджується відпочинком. Причому списку Марини не лише традиційні зимові види спорту, в яких вона дореч дуже вправна, а й численні водні процедури.

Красуня не стомлюється ділитися яскравими фото у купальнику, які демонструють її бездоганну фігуру.