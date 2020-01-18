Найкращі українські спринтери і бар’єристи показали клас у Києві (фоторепортаж)

Запоріжанка Вікторія Ратникова перемогла титулованих Марину Бех-Романчук і Тетяну Мельник на 60-метрівці Іван Вербицький

Склад окремих забігів був доволі зірковим

Набирає обертів легкоатлетичний сезон-2020. Наразі – на внутрішній арені. Другі поспіль змагання проводилися в столиці.

У відновленому не так давно манежі на вулиці Тичини, що в районі київських Березняків, 17 січня відбулися змагання з бар’єрного і спринтерського бігу пам’яті заслужених тренерів України Миколи Батруха та Бориса Юшка. Ініціювали їх учні відомих наставників – Сергій Копанайко та Сергій Бородін.

Склад учасників цьогоріч вийшов доволі представницьким. Скажімо, Анна Плотицина перемогла на дистанції 60 метрів з бар’єрами серед жінок, Артем Шаматрин – серед чоловіків. Другим на цій дистанції був бронзовий призер чемпіонату світу-2009 з десятиборства Олексій Касьянов. «Гладку» 60-метрівку виграла запоріжанка Вікторія Ратникова, срібна призерка чемпіонату світу-2019 у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук була другою, а Тетяна Мельник – третьою. У бігу на 400 м перемогла Яна Качур, а другою стала Анастасія Бризгіна. Усі вони – представниці першої збірної.

Крім того, завдяки зусиллям Сергія Бородіна, який запросив в Україну двох друзів зі Словаччини, змагання зробили перший крок до того, щоб стати міжнародними.

Усі результати змагань – за посиланням

Зауважимо, що першим п’ять років тому у пам’ять про Миколу Батруха турнір вирішив провести Копанайко і в цих змаганнях участь у різних вікових групах брали виключно бар’єристи. Три роки тому об’єднати зусилля, згадавши свого наставника Бориса Юшка, вирішив Бородін. Він долучив у змагальну програму спринтерські дисципліни. Ті, на яких спеціалізувався його тренер.

Витрати і призовий фонд змагань формуються за простою схемою: із внесків учнів Батруха і Юшка. Це дало змогу заплатити спортсменам, які посідали місця в трійках, грошові премії. У дорослих вони складали 700 гривень за перше місце, 500 – за друге, 300 – за третє. Ще по 300 гривень отримали ті атлети, які покращили рекорд змагань. Крім того, два грошових призи найперспективнішим юнаку та юніору виставив старший тренер збірної України Андрій Каратєєв.

Цікаво, що призери отримали оригінальні медалі у вигляді сніжинок, які виготовив за власним дизайном Сергій Бородін, друга професія якого – скульптор.

«Я втілив у життя задум Миколи Батруха, - каже «Главкому» Сергій Копанайко. – Ще за життя Микола Павлович мріяв про схожі змагання, щоб мотивувати українських бар’єристів. Мій тренер був класним спеціалістом, професіоналом своєї справи. Легкій атлетиці він присвятив усе життя. Микола Павлович володів неймовірним відчуттям. Пригадую, як перед першим для мене чемпіонатом України в Одесі він звільнив мене від тренувань на цілих три дні. Я й сам дивувався, не розумів, для чого це, але такі нестандартні ходи приносили результат. Також запам’яталося, як щороку на свій День народження Микола Павлович збирав нас у себе в кабінеті і вгощав відром винограду зі своєї дачі».

«На цих змаганнях я ще встиг повиступати як спортсмен, біг 400 метрів з бар’єрами, - додає Сергій Бородін. – А коли завершив кар’єру, вирішив на знак подяки Борисові Юшку, який допоміг мені стати спортсменом, організувати змагання на його честь. Спершу мав думку проводити турнір окремо, але врешті отримав пропозицію про спільний меморіал імені двох тренерів. Борис Миколайович був унікальною людиною. У нього тренувалися цілі покоління спортсменів, родинні династії. Скажімо, до мене в цього тренера готувався мій батько. І таких прикладів було чимало. Я в Юшка почав тренуватися, коли йому було за 75. Вік похилий, але коли Борис Миколайович приходив на стадіон і спілкувався з молодими спортсменами, то молодшав на очах. Більше 50-ти йому ніхто не дав би».

Варто відзначити, що головним стартом зимового сезону в легкій атлетиці буде чемпіонат світу. остаточно склад збірної України на ці змагання буде визначений під час національного чемпіонату, який відбудеться 20-22 лютого в Сумах.

Іван Вербицький, «Главком»



