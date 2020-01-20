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    Художник Юрій Журавель присвятив роботу рекордсменці світу Ярославі Магучих

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    Ярослава Магучих розпочала 2020 рік чергговим видатним досягненням - Художник Юрій Журавель присвятив роботу рекордсменці світу Ярославі Магучих
    Ярослава Магучих розпочала 2020 рік чергговим видатним досягненням
    Instagram Ярослави Магучих

    До спортивної тематики культовий художник сучасності вдається вкрай рідко

    Відомий художник і фронтмен гурту «Ot Vinta» присвятив роботу новоспеченій рекордсменці світу в приміщенні в стрибках у висоту Ярославі Магучих.

    18-річна дніпрянка на Меморіалі Дем’янюка у Львові підкорила висоту 2,01 метра. Це – новий юніорський рекорд світу і повторення національного рекорду в приміщеннях.

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    Ярослава Магучих у виконанні Юрія Журавля

    Нагадаємо, що торік Магучих шокувала спортивний світ. Вона стала чемпіонкою Європи серед молоді і віце-чемпіонкою світу серед дорослих. Але вразила низкою фантастичних результатів. Спершу Ярослава ще у 17-річному віці стала наймолодшою атлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри. З ним Магучих стала наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги».

    Пізніше на чемпіонаті світу в Досі Ярослава показала однаковий результат з чемпіонкою – росіянкою Марією Ласіцкене. Продемонстровані тоді Ярославою 2,04 м – світовий рекорд серед молоді.

    За підсумками року Ярославу визнали найкращою молодою легкоатлеткою в Європі і світі, а також найобдарованішою молодою спортсменкою Старого Світу.

    Також варто сказати, що чудово розпочала цей рік ще одна топова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. На «Різдвяних стартах» у Києві віце-чемпіонка світу-2017 перемогла з результатом два метри рівно.

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    стрибки у висоту легка атлетика рекорд Ярослава Магучих Юрій Журавель
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