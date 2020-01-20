Художник Юрій Журавель присвятив роботу рекордсменці світу Ярославі Магучих
До спортивної тематики культовий художник сучасності вдається вкрай рідко
Відомий художник і фронтмен гурту «Ot Vinta» присвятив роботу новоспеченій рекордсменці світу в приміщенні в стрибках у висоту Ярославі Магучих.
18-річна дніпрянка на Меморіалі Дем’янюка у Львові підкорила висоту 2,01 метра. Це – новий юніорський рекорд світу і повторення національного рекорду в приміщеннях.
Нагадаємо, що торік Магучих шокувала спортивний світ. Вона стала чемпіонкою Європи серед молоді і віце-чемпіонкою світу серед дорослих. Але вразила низкою фантастичних результатів. Спершу Ярослава ще у 17-річному віці стала наймолодшою атлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри. З ним Магучих стала наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги».
Пізніше на чемпіонаті світу в Досі Ярослава показала однаковий результат з чемпіонкою – росіянкою Марією Ласіцкене. Продемонстровані тоді Ярославою 2,04 м – світовий рекорд серед молоді.
За підсумками року Ярославу визнали найкращою молодою легкоатлеткою в Європі і світі, а також найобдарованішою молодою спортсменкою Старого Світу.
Також варто сказати, що чудово розпочала цей рік ще одна топова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. На «Різдвяних стартах» у Києві віце-чемпіонка світу-2017 перемогла з результатом два метри рівно.