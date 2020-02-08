Марина Бех-Романчук з особистим рекордом виграла турнір у Польщі



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Марина Бех-Романчук вразила стабільністю Instagram Марини Бех-Романчук

Наша атлетка показала в Торуні вражаючу стабільність стрибків

Срібна призерка чемпіонату світу-2019, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула другу поспіль перемогу на престижному міжнародному турнірі зі стрибків у довжину.

Після звитяги з результатом 6,92 метра в німецькому Карлсруе зараз Марина перемогла в польській Торуні.

Різниця лишень у тому, що на відміну від Карлсруе, де хмельничанка виконала лише одну з шести вдалих спроб (інші п’ять – заступи), на цей раз усі шість були заліковими, причому всі – далекі, за шість з половиною метрів.

При цьому, утримуючи лідерство, Бех-Романчук в останній спробі стрибнула на 6,96 м, що є її особистим рекордом.

Зауважимо, що друге місце з результатом 6,62 м посіла нігерійка Есе Бруме, третє – Лоррейн Уґен з Великобританії, результат якої 6,52 м.