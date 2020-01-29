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    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії

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    Ольга Бібік найліпше проявила себе в естафетах - Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Ольга Бібік найліпше проявила себе в естафетах
    Instagram Ольги Бібік

    29-річна Ольга Бібік вже завершила кар’єру

    Українська легкоатлетка Ольга Бібік потішила підписників в Instagram надзвичайно пікантним фото. На світлині вона повністю оголена.

    «Якщо у вас криві ноги – носіть глибоке декольте», - залишила кокетливий підпис Оля.

    Варто сказати, що відверті знімки Бібік викладає доволі часто.

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    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії
    Instagram Ольги Бібік

    29-лічна Ольга Бібік з Чернігова – займається легкою атлетикою з 2005 року. Її найвищі досягнення: Кубок Європи-2015 — бронзова медаль у складі естафети 4×400 м; чемпіонат Європи-2013 — п’яте місце в складі естафети 4×400 м.; чемпіонат світу-2007 (юніори) — четверте місце в бігу на 800 м; чемпіонка України серед юніорів та молоді (400 м, 800 м); чемпіонка України серед дорослих (4х400 м).

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    легка атлетика Ольга Бібік
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