Чарівна українська легкоатлетка роздяглася до гола для фотосесії



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Ольга Бібік найліпше проявила себе в естафетах Instagram Ольги Бібік

29-річна Ольга Бібік вже завершила кар’єру

Українська легкоатлетка Ольга Бібік потішила підписників в Instagram надзвичайно пікантним фото. На світлині вона повністю оголена.

«Якщо у вас криві ноги – носіть глибоке декольте», - залишила кокетливий підпис Оля.

Варто сказати, що відверті знімки Бібік викладає доволі часто.

29-лічна Ольга Бібік з Чернігова – займається легкою атлетикою з 2005 року. Її найвищі досягнення: Кубок Європи-2015 — бронзова медаль у складі естафети 4×400 м; чемпіонат Європи-2013 — п’яте місце в складі естафети 4×400 м.; чемпіонат світу-2007 (юніори) — четверте місце в бігу на 800 м; чемпіонка України серед юніорів та молоді (400 м, 800 м); чемпіонка України серед дорослих (4х400 м).