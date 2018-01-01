«Маріуполь» мінімально поступився у Туреччині «Шахтарю»
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Приазовський клуб на зборах програв казахстанській команді
У понеділок, 22 січня, відбувся другий контрольний матч ФК «Маріуполь» на зборах у Туреччині.
Суперником команди знову був клуб з Казахстану – «Шахтар» (Караганда), інформує офіційний сайт маріупольців.
Футбольний клуб з Караганди двічі завойовував золото та тричі бронзу прем'єр-ліги національного чемпіонату, володар кубка Казахстану.
Також це – одна з двох команд, яка жодного разу не залишала вищу лігу з моменту її заснування, та перша в історії казахстанського футболу команда, що потрапила у груповий етап єврокубків.
«Маріуполь» відкрив рахунок на 12-й хвилині, але ще у першому таймі отримав два м'ячі у свої ворота. У другій 45-хвилинці цифри на табло так і не змінилися.
Товариський матч з футболу
ФК «Маріуполь» – «Шахтар» (Караганда, Казахстан) – 1:2 (1:2)
Гол у «Маріуполя»: Болбат (12)
ФК «Маріуполь» (1-й тайм): Гальчук, Насонов, Неплях, гравець на перегляді, Тищенко, Кольцов, гравець на перегляді, Болбат, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Фомін.
ФК «Маріуполь» (2-й тайм): Гальчук, Кирюханцев, Яворський, Коробенко, гравець на перегляді, Гоміс, Дедечко, Тотовицький, Чурко, гравець на перегляді, Борячук.
Нагадаємо, «Маріуполь» підписав контракт з македонським захисником.