«Маріуполь» орендує у «Шахтаря» двох півзахисників
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Олександр Зубков. Фото: ФК Шахтар
Для Зубкова це дебютна оренда
Хавбеки «Шахтаря» Олександр Зубков і Данило Ігнатенко продовжать кар'єру в «Маріуполі».
Зазначимо, що Ігнатенко був орендований «Маріуполем» на другу частину сезону 2017/18, в кінці сезону було оголошено, що його оренда триватиме і на цей сезон.
Але після низки травм захисників в «Шахтарі», Ігнатенко повернувся до складу «гірників» на початку сезону.
Тепер же він знову буде відправлений у приазовский клуб.
Для Зубкова це дебютна оренда.
Раніше повідомлялося, що донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Джерело: zbirna.com