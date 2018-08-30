«Маріуполь» орендує у «Шахтаря» двох півзахисників



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Олександр Зубков. Фото: ФК Шахтар

Для Зубкова це дебютна оренда

Хавбеки «Шахтаря» Олександр Зубков і Данило Ігнатенко продовжать кар'єру в «Маріуполі».

Зазначимо, що Ігнатенко був орендований «Маріуполем» на другу частину сезону 2017/18, в кінці сезону було оголошено, що його оренда триватиме і на цей сезон.

Але після низки травм захисників в «Шахтарі», Ігнатенко повернувся до складу «гірників» на початку сезону.

Тепер же він знову буде відправлений у приазовский клуб.

Для Зубкова це дебютна оренда.

Раніше повідомлялося, що донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Джерело: zbirna.com