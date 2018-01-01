«Маріуполь» припинив співпрацю із бразильським легіонером

Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року

Захисник «Маріуполя» Ерікс припинив співпрацю з клубом. Про це повідомляє прес-служба приазовців. Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року і підписав контракт на два роки. В осінній частині чемпіонату в складі «Маріуполя» виходив на поле лише один раз. Раніше повідомлялося, що півзахисник «Маріуполя»