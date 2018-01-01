«Маріуполь» припинив співпрацю із бразильським легіонером
- Сьогодні, 15:47
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Ерікс. Фото: ФК Маріуполь
Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року
Захисник «Маріуполя» Ерікс припинив співпрацю з клубом.
Про це повідомляє прес-служба приазовців.
Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року і підписав контракт на два роки.
В осінній частині чемпіонату в складі «Маріуполя» виходив на поле лише один раз.
Раніше повідомлялося, що півзахисник «Маріуполя» Руслан Кісіль став гравцем «Олімпіка».
Як відомо, «Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим.
Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.