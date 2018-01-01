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    «Маріуполь» припинив співпрацю із бразильським легіонером

    Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року
    Захисник «Маріуполя» Ерікс припинив співпрацю з клубом. Про це повідомляє прес-служба приазовців. Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року і підписав контракт на два роки. В осінній частині чемпіонату в складі «Маріуполя» виходив на поле лише один раз. Раніше повідомлялося, що півзахисник «Маріуполя»
    • Сьогодні, 15:47
    • Розсилка
    Ерікс. Фото: ФК Маріуполь
    Ерікс. Фото: ФК Маріуполь

    Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року

    Захисник «Маріуполя» Ерікс припинив співпрацю з клубом.

    Про це повідомляє прес-служба приазовців.

    Бразилець перейшов в команду влітку 2017 року і підписав контракт на два роки.

    В осінній частині чемпіонату в складі «Маріуполя» виходив на поле лише один раз.

    Раніше повідомлялося, що півзахисник «Маріуполя» Руслан Кісіль став гравцем «Олімпіка».

    Як відомо, «Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим.

    Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.

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