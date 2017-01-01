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    Марлоса визнано найкращим гравцем 17-го туру Прем'єр-ліги України

    Півзахисник «Шахтаря» на один бал випередив хавбека київського «Динамо»
    Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 17-го туру. Нагорода дісталася півзахиснику «Шахтаря» Марлосу, інформує прес-служба УПЛ. У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Ігор Циганик, Ігор Яворський, Олександр Сопко, Йожеф Сабо і Геннадій Орбу. Нагадаємо, 29-річний
    • Вчора, 11:33
    • Розсилка

    Півзахисник «Шахтаря» на один бал випередив хавбека київського «Динамо»

    Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 17-го туру.

    Нагорода дісталася півзахиснику «Шахтаря» Марлосу, інформує прес-служба УПЛ.

    У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Ігор Циганик, Ігор Яворський, Олександр Сопко, Йожеф Сабо і Геннадій Орбу.

    Нагадаємо, 29-річний Марлос зробив три результативні передачі в матчі проти «Олімпіка» (4:2).

    Марлос на один бал випередив півзахисника «Динамо» Миколу Шапоренка.

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