Марлоса визнано найкращим гравцем 17-го туру Прем'єр-ліги України
- Вчора, 11:33
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Півзахисник «Шахтаря» на один бал випередив хавбека київського «Динамо»
Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 17-го туру.
Нагорода дісталася півзахиснику «Шахтаря» Марлосу, інформує прес-служба УПЛ.
У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Ігор Циганик, Ігор Яворський, Олександр Сопко, Йожеф Сабо і Геннадій Орбу.
Нагадаємо, 29-річний Марлос зробив три результативні передачі в матчі проти «Олімпіка» (4:2).
Марлос на один бал випередив півзахисника «Динамо» Миколу Шапоренка.