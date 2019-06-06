Марта Костюк вийшла в 1/4 турніру в Польщі і зіграє там з іншою українкою



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Марта Костюк набрала гарну форму Getty Images

16-річна киянка близька до повернення у топ-200 світового рейтингу

206-а ракетка світу Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру із серії ITF у польській Торуні.

В 1/8 фіналу наша тенісистка перемогла Ормаечеа з Аргентини (WTA №191) – 6:4, 4:6, 7:6(4).

Матч тривав дві з половиною години. У вирішальному сеті Марта поступалася 2:4, 4:5, але відігралася і навіть вийшла уперед. Врешті, долю зустрічі вирішив тай-брейк. Його виграла українка.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з іншою українкою Ангеліною Калініною, котра сьогодні перемогла бразилійку Кароліну Альвес. Досі землячки між собою не зустрічалися.

Додамо, що розпочинала виступи у Торуні й ще одна українка Катерина Завацька (WTA №202). Але вона поступилася на старті в двох сетах румунці Ірині-Марії Барі.