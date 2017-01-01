Мартен Фуркад та Жустін Бреза – лідери загального заліку після першого етапу Кубка світу з біатлону

Юлія Джима та Валентина Семеренко - в ТОП-10

У неділю, 3-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшли завершальні гонки переслідування у жінок та чоловіків. Перемогу в жіночій гонці несподівано відсвяткувала Деніз Херрманн, яка закрила 18 з 20-ти мішеней. Вона дала збій лише на третій стрільбі, промахнувшись двома останніми пострілами, тим самим створивши



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Мартен Фуркад

Юлія Джима та Валентина Семеренко - в ТОП-10

У неділю, 3-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшли завершальні гонки переслідування у жінок та чоловіків.

Перемогу в жіночій гонці несподівано відсвяткувала Деніз Херрманн, яка закрила 18 з 20-ти мішеней. Вона дала збій лише на третій стрільбі, промахнувшись двома останніми пострілами, тим самим створивши інтригу в гонці. Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє коло і зуміла піднятися в підсумку з 28-го на 9-е місце.

У чоловічій гонці Мартен Фуркад нарешті виліз на першу позицію за підсумками пасьюту, випередивши найближчого суперника на 40 секунд. Єдиний українець Артем Прима - виявився 24-м.

Відразу після завершення гонки було оновлено рейтинги Кубку світу.

Загальний залік у чоловіків

1. Мартен Фуркад - 102

2. Йоганнес-Тінґнес Бьо – 90

3. Кентен Фійон-Має – 83

4. Тар'єй Бьо – 81

5. Еміль-Геґле Свендсен - 73

...34. Артем Прима (Україна) – 18

...27. Сергія Семенов (Україна) – 17

Загальний залік у жінок

1. Жустін Бреза - 142

2. Деніз Херрманн - 138

3. Надія Скардіно - 127

4. Сюнневе Сулемдаль - 119

5. Юлія Джима – 116

… 9. Валентина Семеренко – 87

… 24. Олена Підгрушна – 45

… 26. Віта Семеренко – 44

… 35. Анастасія Меркушина – 27

… 46. Ірина Варвинець – 13

Кубок націй у чоловіків

1. Норвегія - 1175.0

2. Німеччина - 1156.0

3. Франція - 1139.0

4. Росія - 1022.0

5. Швеція - 990.0

6. Австрія - 988.0

7. Італія - 946.0

8. Швейцарія - 873.0

9. Чехія - 804.0

10. Україна - 798.0

Кубок націй у жінок

1. Німеччина - 1161.0

2. Норвегія - 1131.0

3. Франція - 1062.0

4. Україна - 1046.0

5. Швеція - 1018.0

6. Італія - 988.0

7. Білорусь - 927.0

8. Росія - 908.0

9. Чехія - 867.0

10. Словаччина - 830.0