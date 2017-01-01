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    Мартен Фуркад та Жустін Бреза – лідери загального заліку після першого етапу Кубка світу з біатлону

    Юлія Джима та Валентина Семеренко - в ТОП-10
    У неділю, 3-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшли завершальні гонки переслідування у жінок та чоловіків. Перемогу в жіночій гонці несподівано відсвяткувала Деніз Херрманн, яка закрила 18 з 20-ти мішеней. Вона дала збій лише на третій стрільбі, промахнувшись двома останніми пострілами, тим самим створивши
    • Сьогодні, 19:54
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    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    Юлія Джима та Валентина Семеренко - в ТОП-10

    У неділю, 3-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшли завершальні гонки переслідування у жінок та чоловіків.

    Перемогу в жіночій гонці несподівано відсвяткувала Деніз Херрманн, яка закрила 18 з 20-ти мішеней. Вона дала збій лише на третій стрільбі, промахнувшись двома останніми пострілами, тим самим створивши інтригу в гонці. Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє коло і зуміла піднятися в підсумку з 28-го на 9-е місце.

    У чоловічій гонці Мартен Фуркад нарешті виліз на першу позицію за підсумками пасьюту, випередивши найближчого суперника на 40 секунд. Єдиний українець Артем Прима - виявився 24-м.

    Відразу після завершення гонки було оновлено рейтинги Кубку світу.

    Загальний залік у чоловіків

    1. Мартен Фуркад - 102
    2. Йоганнес-Тінґнес Бьо – 90
    3. Кентен Фійон-Має – 83
    4. Тар'єй Бьо – 81
    5. Еміль-Геґле Свендсен - 73
    ...34. Артем Прима (Україна) – 18
    ...27. Сергія Семенов (Україна) – 17

    Загальний залік у жінок

    1. Жустін Бреза - 142
    2. Деніз Херрманн - 138
    3. Надія Скардіно - 127
    4. Сюнневе Сулемдаль - 119
    5. Юлія Джима – 116
    … 9. Валентина Семеренко – 87
    … 24. Олена Підгрушна – 45
    … 26. Віта Семеренко – 44
    … 35. Анастасія Меркушина – 27
    … 46. Ірина Варвинець – 13

    Кубок націй у чоловіків

    1. Норвегія - 1175.0
    2. Німеччина - 1156.0
    3. Франція - 1139.0
    4. Росія - 1022.0
    5. Швеція - 990.0
    6. Австрія - 988.0
    7. Італія - 946.0
    8. Швейцарія - 873.0
    9. Чехія - 804.0
    10. Україна - 798.0

    Кубок націй у жінок

    1. Німеччина - 1161.0
    2. Норвегія - 1131.0
    3. Франція - 1062.0
    4. Україна - 1046.0
    5. Швеція - 1018.0
    6. Італія - 988.0
    7. Білорусь - 927.0
    8. Росія - 908.0
    9. Чехія - 867.0
    10. Словаччина - 830.0

    біатлон Кубок світу Україна
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