Мартен Фуркад та Жустін Бреза – лідери загального заліку після першого етапу Кубка світу з біатлону
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Розсилка
Юлія Джима та Валентина Семеренко - в ТОП-10
У неділю, 3-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшли завершальні гонки переслідування у жінок та чоловіків.
Перемогу в жіночій гонці несподівано відсвяткувала Деніз Херрманн, яка закрила 18 з 20-ти мішеней. Вона дала збій лише на третій стрільбі, промахнувшись двома останніми пострілами, тим самим створивши інтригу в гонці. Кращою українкою стала Олена Підгрушна - вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє коло і зуміла піднятися в підсумку з 28-го на 9-е місце.
У чоловічій гонці Мартен Фуркад нарешті виліз на першу позицію за підсумками пасьюту, випередивши найближчого суперника на 40 секунд. Єдиний українець Артем Прима - виявився 24-м.
Відразу після завершення гонки було оновлено рейтинги Кубку світу.
Загальний залік у чоловіків
1. Мартен Фуркад - 102
2. Йоганнес-Тінґнес Бьо – 90
3. Кентен Фійон-Має – 83
4. Тар'єй Бьо – 81
5. Еміль-Геґле Свендсен - 73
...34. Артем Прима (Україна) – 18
...27. Сергія Семенов (Україна) – 17
Загальний залік у жінок
1. Жустін Бреза - 142
2. Деніз Херрманн - 138
3. Надія Скардіно - 127
4. Сюнневе Сулемдаль - 119
5. Юлія Джима – 116
… 9. Валентина Семеренко – 87
… 24. Олена Підгрушна – 45
… 26. Віта Семеренко – 44
… 35. Анастасія Меркушина – 27
… 46. Ірина Варвинець – 13
Кубок націй у чоловіків
1. Норвегія - 1175.0
2. Німеччина - 1156.0
3. Франція - 1139.0
4. Росія - 1022.0
5. Швеція - 990.0
6. Австрія - 988.0
7. Італія - 946.0
8. Швейцарія - 873.0
9. Чехія - 804.0
10. Україна - 798.0
Кубок націй у жінок
1. Німеччина - 1161.0
2. Норвегія - 1131.0
3. Франція - 1062.0
4. Україна - 1046.0
5. Швеція - 1018.0
6. Італія - 988.0
7. Білорусь - 927.0
8. Росія - 908.0
9. Чехія - 867.0
10. Словаччина - 830.0