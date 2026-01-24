Головна Спорт Новини
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Євген Марусяк продовжує потрапляти до тридцятки найсильніших на престижних стартах другої частини сезону 2025/2026
фото: Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліну драматично втратив шанс на найкращий результат у кар'єрі

Український стрибун із трампліна Євген Марусяк завершив свої виступи на польотному чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі на двадцять дев'ятій позиції. Про це повідомляє «Главком»

Хоча з цим результат він увійшов до тридцятки найкращих у світі, фінал змагань залишив гіркий присмак через втрачену можливість встановити новий національний рекорд України на польотних першостях. Протягом перших трьох раундів Марусяк демонстрував вражаючу стабільність, тричі поспіль долаючи позначку у 200 метрів. Найкращим для Євгена став саме третій стрибок у суботу, коли він полетів на 203,5 метра, отримавши від суддів 194,1 бала – свою найвищу оцінку на цьому чемпіонаті.

Завдяки цьому успіху перед заключною спробою українець піднявся на високе 17-те місце в загальному заліку та мав усі шанси перевершити свій попередній рекорд (27-ме місце на ЧС-2024). Проте останній, четвертий раунд став для Марусяка справжнім випробуванням. Прикра технічна помилка під час відштовхування призвела до того, що українець зміг подолати лише 151,5 метра. Цей невдалий стрибок коштував йому дванадцяти позицій у підсумковій таблиці, відкинувши на 29-те місце із загальною сумою 676,5 бала. 

Титул чемпіона світу на гігантському трампліні в Оберстдорфі завоював головний фаворит змагань – словенець Домен Превц. Він продемонстрував тотальне домінування, випередивши срібного призера, норвежця Маріуса Ліндвіка, на приголомшливі 59,5 бала. Бронзову нагороду виборов японець Рен Нікайдо. Польотний чемпіонат світу завершиться в неділю, 25 січня, командним турніром, де найкращі збірні світу розіграють останній комплект нагород. 

Нагадаємо, що українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії. Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія). Євген Марусяк здобув олімпійську ліцензію за основним критерієм розподілу квот, відповідно до загального заліку — 52-ге місце у рейтингу (167 очок).

Другу ліцензію приніс нашій команді Віталій Калініченко. У нього був найвищий рейтинг серед спортсменів чотирьох країн, на користь яких перерозподілили ліцензії у чоловічому командному турнірі. Українська команда завдяки цьому змагатиметься у дебютній дисципліні Олімпійських ігор-2026 у стрибках на лижах – Super team.

