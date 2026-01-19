Головна Спорт Новини
Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Марусяк провів найкращий старт у поточному сезоні
фото: REUTERS/Issei Kato

Українець показав третій найкращий результат у кар'єрі на великому трампліні

Український стрибун на лижах із трампліна Євген Марусяк продемонстрував найкращий результат у поточному сезоні Кубка світу 2025/26, посівши 25-те місце під час другого особистого старту в японському Саппоро. Про це повідомляє «Главком».

Цей успіх став для лідера української збірної другим потраплянням до очкової зони (топ-30) у поточному сезоні після 28-го місця в польському Закопане.

На стадії кваліфікації у великому трампліні Марусяк показав 31-й результат, що дозволило йому впевнено вийти в основну сітку змагань. У першій спробі основного раунду українець виконав стрибок на 124,5 метра, за який отримав 102,5 бала, що дозволило йому посісти 22-гу сходинці та кваліфікуватися до фінального раунду. У вирішальній спробі Євген покращив дальність польоту, приземлившись на позначці 126 метрів. За цей стрибок судді нарахували йому 107,1 бала, а сумарний доробок спортсмена склав 209,6 балів. Хоча за підсумками фіналу Марусяк дещо змістився вниз на 25-ту позицію, цей виступ став його особистим рекордом сезону за набраними очками та підсумковим місцем.

Інший представник України, Віталій Калініченко, також зумів подолати кваліфікацію, проте припинив боротьбу після першого стрибка на 116 метрів, посівши 48-ме місце з результатом 76,9 балів.

Тріумфатором етапу в Саппоро вдруге поспіль став словенець Домен Превц, який продовжує домінувати в загальному заліку Кубка світу після своєї нещодавної перемоги на «Турне чотирьох трамплінів». Він на 3,5 бала випередив господаря змагань Рьою Кобаясі, а трійку призерів замкнув австрієць Даніель Чофеніг. Вже наступного тижня, 23-24 січня, українські стрибуни виступлять на чемпіонаті світу з польотів на лижах у німецькому Оберстдорфі, де Марусяк має вдалу історію виступів.

Нагадаємо, що раніше Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах. Українець продемонстрував найдовший стрибок серед усіх 60 учасників, приземлившись на позначці 145 метрів. Цей результат виявився настільки вражаючим, що Марусяк не лише став єдиним атлетом у кваліфікації, який подолав 140-метрову позначку (найближчий переслідувач Максиміліан Ортнер стрибнув на 139 м), а й ледь не оновив рекорд трампліна, до якого йому забракло лише два метри. За свій виступ стрибун отримав 126,1 бала, посівши підсумкове дев'яте місце. 

