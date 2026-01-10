Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу

У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу

Скалоні заявив, що Мессі є природженим бійцем

Головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні оцінив шанси нападника Ліонеля Мессі взяти участь у чемпіонаті світу-2026, який має стати шостим для легендарного гравця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFA Estudio.

«Щодо чемпіонату світу, подивимося пізніше, ми говорили багато про що, але не про це, бо ще є час. Не треба його перевантажувати, нехай він заспокоїться і ухвалить рішення, яке має ухвалити. Потім ми подумаємо, що краще для команди, виходячи з цього. А поки що ми говорили про інші речі.

Ті, хто його знає, розуміють, що він ніколи не розслабляється. Він природжений боєць, хоче перемагати, хоче грати, завжди хоче бути там. І це надзвичайно важливо, особливо для його друзів по команді, які бачать, як веде себе їхній капітан, і хочуть приїхати та грати за національну збірну», – сказав Скалоні.

Ліонель Мессі вперше зіграв на чемпіонатах світу у 2006 році. У 2022-му, на своєму п'ятому Мундіалі, він нарешті здобув титул чемпіона світу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3