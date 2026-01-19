Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії

Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026

Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія)

Дві ліцензії на Олімпіаду-2026 вибороли українські стрибуни на лижах з трампліна. Про це повідомляє «Главком».

Євген Марусяк здобув олімпійську ліцензію за основним критерієм розподілу квот, відповідно до загального заліку — 52-ге місце у рейтингу (167 очок).

Другу ліцензію приніс нашій команді Віталій Калініченко. У нього був найвищий рейтинг серед спортсменів чотирьох країн, на користь яких перерозподілили ліцензії у чоловічому командному турнірі.

Українська команда змагатиметься у дебютній дисципліні Олімпійських ігор-2026 у стрибках на лижах – Super team.

На Кубку світу у польському Закопане Євген Марусяк та Віталій Калініченко у цій дисципліні посіли 7-ме місце серед 14 збірних – це найкращий результат України в історії командних змагань на КС.

Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.

Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.

Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.