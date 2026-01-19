Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
фото: FIS / Action Press / Julia Piatkowsk

Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія)

Дві ліцензії на Олімпіаду-2026 вибороли українські стрибуни на лижах з трампліна. Про це повідомляє «Главком».

Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія).

Євген Марусяк здобув олімпійську ліцензію за основним критерієм розподілу квот, відповідно до загального заліку — 52-ге місце у рейтингу (167 очок).

Другу ліцензію приніс нашій команді Віталій Калініченко. У нього був найвищий рейтинг серед спортсменів чотирьох країн, на користь яких перерозподілили ліцензії у чоловічому командному турнірі.

Українська команда змагатиметься у дебютній дисципліні Олімпійських ігор-2026 у стрибках на лижах – Super team.

На Кубку світу у польському Закопане Євген Марусяк та Віталій Калініченко у цій дисципліні посіли 7-ме місце серед 14 збірних – це найкращий результат України в історії командних змагань на КС.

Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.

Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.

Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.

Читайте також:

Джерело
Теги: стрибки з трампліна Олімпіада спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Горіга отримав кілька варіантів, з яких обрав Північну Македонію
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
14 сiчня, 19:25
Південноафриканець на чемпіонаті світу серед юніорів в Отопені став найкращим на дистанції 200 м батерфляєм
Юна зірка африканського плавання порівняв Росію з Третім Рейхом
14 сiчня, 16:52
У російських стрибунів з трампліна не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
13 сiчня, 16:17
Юлія Русу виборола срібло
Українські каратисти здобули чотири нагороди на турнірі Серії А
12 сiчня, 11:51
Однією з гостей фільму стане мама шахістки Клара Полгар, яка народилася на Закарпатті
Популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів
9 сiчня, 22:17
Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі
Російські військові здобули золото та срібло на етапі Кубка Європи зі скелетону
9 сiчня, 14:40
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
4 сiчня, 17:07
Фіни у 1/4 фіналу здолали збірну США
Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею
3 сiчня, 12:02
Кірсті Ковентрі заявила, що ніщо не вплине на рішення щодо заброни Росії брати участь у змаганнях
МОК не дозволить Росії брати участь у зимовій Олімпіаді, навіть після завершення війни
2 сiчня, 15:01

Новини

Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
Президент Сенегалу оголосив вихідний на честь перемоги збірної країни на Кубку Африки з футболу
Президент Сенегалу оголосив вихідний на честь перемоги збірної країни на Кубку Африки з футболу
Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному
Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
Лідерка збірної України з баскетболу вдало дебютувала у чемпіонаті Туреччини
Лідерка збірної України з баскетболу вдало дебютувала у чемпіонаті Туреччини
У жіночій збірній України з футболу відбудеться зміна головного тренера
У жіночій збірній України з футболу відбудеться зміна головного тренера

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua