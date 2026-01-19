Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія)
Дві ліцензії на Олімпіаду-2026 вибороли українські стрибуни на лижах з трампліна. Про це повідомляє «Главком».
Євген Марусяк здобув олімпійську ліцензію за основним критерієм розподілу квот, відповідно до загального заліку — 52-ге місце у рейтингу (167 очок).
Другу ліцензію приніс нашій команді Віталій Калініченко. У нього був найвищий рейтинг серед спортсменів чотирьох країн, на користь яких перерозподілили ліцензії у чоловічому командному турнірі.
Українська команда змагатиметься у дебютній дисципліні Олімпійських ігор-2026 у стрибках на лижах – Super team.
На Кубку світу у польському Закопане Євген Марусяк та Віталій Калініченко у цій дисципліні посіли 7-ме місце серед 14 збірних – це найкращий результат України в історії командних змагань на КС.
Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.
Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.
Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.
