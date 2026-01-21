Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії

Федерацію лижного спорту України на Олімпіаді-2026 представлять 22 спортсмени

Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Згідно з опублікованими квотами FIS і системою відбору, Федерацію лижного спорту України у Мілан-Кортіна-2026 представлять 22 спортсмени.

Лижні гонки

Анастасія Нікон; Софія Шкатула; Єлизавета Нопрієнко; Дарина Мігаль; Дмитро Драгун; Олександр Лісогор.

У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.

Фрістайл

Лижна акробатика

Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.

Фріскі

Катерина Коцар.

Орест Коваленко (у разі додаткової квоти). Запасний – Захар Максимчук.

Сноубординг

Аннамарі Данча.

Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).

Гірськолижний спорт

Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.

Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).

Стрибки на лижах з трампліна

Євген Марусяк; Віталій Калініченко.

Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).

Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук; Олександр Шумбарець.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.

Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.

Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.