Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
Федерацію лижного спорту України на Олімпіаді-2026 представлять 22 спортсмени
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.
Згідно з опублікованими квотами FIS і системою відбору, Федерацію лижного спорту України у Мілан-Кортіна-2026 представлять 22 спортсмени.
Лижні гонки
- Анастасія Нікон; Софія Шкатула; Єлизавета Нопрієнко; Дарина Мігаль; Дмитро Драгун; Олександр Лісогор.
- У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.
Фрістайл
Лижна акробатика
- Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.
Фріскі
- Катерина Коцар.
- Орест Коваленко (у разі додаткової квоти). Запасний – Захар Максимчук.
Сноубординг
- Аннамарі Данча.
- Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).
Гірськолижний спорт
- Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.
- Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).
Стрибки на лижах з трампліна
- Євген Марусяк; Віталій Калініченко.
- Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).
Лижне двоборство
- Дмитро Мазурчук; Олександр Шумбарець.
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.
Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.
Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.
Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.
Коментарі — 0