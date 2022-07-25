Співзасновник Google розлучився з дружиною через Ілона Маска – ЗМІ

За інформацією газети, любовні зв'язки між Маском і Шанаган виникли на початку грудня 2021 року

Ілон Маск та Сергій Брін багато років були близькими друзями

У глави Tesla Ілона Маска був короткий роман із дружиною мільярдера Сергія Бріна. Це зіпсувало дружні стосунки між ними та спонукало співзасновника Google подати на розлучення. Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Сергій Брін у січні після трьох років шлюбу вирішив розлучитися зі своєю дружиною Ніколь Шанаган, пославшись на «непримиренні розбіжності». За даними видання, це сталося після того, як він дізнався про короткий роман дружини з Маском.

За інформацією газети, любовні зв'язки між Маском і Шанаган виникли на початку грудня 2021 року після зустрічі на фестивалі мистецтв Art Basel у Маямі. На той момент шлюб Бріна уже розвалився, але він ще продовжував жити разом з дружиною, стверджує співрозмовник WSJ. У заяві датою розлучення значиться 15 грудня.

Джерела також розповідають, що на початку цього року Маск попросив у Бріна вибачення, «молячи про прощення» на одному коліні. І Брін нібито вибачив його, але все ще розмовляє з Маском лише періодично.

Раніше вони були близькими друзями. Маск розповідав, що багато років регулярно приходив у гості до Бріна. 2008 року Брін під час фінансової кризи дав Маску $500 тис. для Tesla, а 2015 року Маск подарував співзасновнику Google один з перших своїх електромобілів.

Брін і Шанаган одружилися у 2018 році, у пари є трирічна дочка. За даними WSJ, Шанаган у межах розлучення вимагає понад $1 млрд.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що розриває угоду з купівлі Twitter Inc на суму $44 млрд. У заяві адвокати Маска заявили, що Twitter відмовився відповісти на численні запити про кількість акаунтів спам-ботів у соцмережі, що є «фундаментальним для ефективності бізнесу компанії». Після цього компанія подала на Маска до суду.

Маск заявив про готовність придбати Twitter наприкінці квітня. Цікаво, що відразу після цього компанія мільярдера Tesla втратила $126 млрд через сумніви інвесторів у прозорості джерел фінансових надходжень Маска.

Згодом Ілон Маск заявив про приховування інформації та погрожував розірвати угоду з Twitter.

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