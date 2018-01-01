Матч Долгополова на турнірі у Сіднеї перенесли, а Стаховський отримав суперника на Australian Open

Поєдинок Олександра так і не розпочався через дощ

Український тенісист Сергій Стаховський вступає у боротьбу за право зіграти в основній сітці першого у нинішньому сезоні турніру Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії. У першому раунді суперником киянина, посіяного під 16-м номером, стане Маттіас Бахінгер з Німеччини, що займає 184-й рядок у світовій класифікації. У жіночому



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Олександр Долгополов

Поєдинок Олександра так і не розпочався через дощ

Український тенісист Сергій Стаховський вступає у боротьбу за право зіграти в основній сітці першого у нинішньому сезоні турніру Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії.

У першому раунді суперником киянина, посіяного під 16-м номером, стане Маттіас Бахінгер з Німеччини, що займає 184-й рядок у світовій класифікації.

У жіночому одиночному розряді у кваліфікації зіграють Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Водночас, матч другого раунду на турнірі ATP Sydney International між українцем Олександром Долгополовим та італійцем Фабіо Фоньїні, який повинен був відбутися вночі 8 січня останнім запуском, перенесений за ніч з 9-го та 10-те січня через погодні умови.

Після завершення дощу організатори прийняли рішення завершити поєдинки другого раунду жіночого турніру, але два матчі чоловічих змагань, у тому числі і поєдинок Олександра Долгополова та Фабіо Фоньїні, також не відбулися.

Нагадаємо, Стаховський програв перший матч в сезоні.

А Долгополов не зумів пробитися до півфіналу турніру ATP у Брісбені.

Джерело: sapronov-tennis.org