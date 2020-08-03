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    Ще один сільський клуб майже гарантував собі місце в Прем’єр-лізі

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    &laquo;Інгулець&raquo;&nbsp;&laquo;Папи&raquo; Олександра Поворознюка вже майже ґарантував собі місце в еліті - Ще один сільський клуб майже гарантував собі місце в Прем’єр-лізі
    «Інгулець» «Папи» Олександра Поворознюка вже майже ґарантував собі місце в еліті
    Світлина - Фіона Козак

    За два тури до фінішу «Інгулець» може зупинити лише диво

    В Україні зіграні поєдинки 28-го туру футбольної першої ліги. Після них знову змінився лідер. «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині очолив таблицю і майже гарантував собі місце в Прем’єр-лізі.

    Команда Сергія Лавриненка перемогла на власному полі кременчуцький «Кремінь» - 3:0 (дублем у складі «Інгульця» відзначився Оскар Мкомола, ще один гол на рахунку Артема Щедрого).

    Попередній лідер «Минай» втратив» позиції, поступившись у центральній грі туру винниківському «Рухові». Перемогу 1:0 команді тютюнового магната Козловського приніс м’яч Юрія Копини на останній хвилині першого тайму.

    Залишається в боротьбі за підвищення у класі й луцька «Волинь», яка прогнозовано перемогла на виїзді завдяки голам Ростислава Волошиновича і Олександра Климця 2:0 аутсайдерів з «Черкащини».

    Найбільша ж сенсація туру зафіксована у Волочиську, де місцевий «Агробізнес», який напередодні посідав третє місце, не зміг перемогти «Миколаїв». Більше того, «круасани» двічі відігрувалися. «Корабели» виходили вперед після голів Владислава Охрончука і Вадима Яворського, але «Агробізнес» рятувався завдяки м’ячам Богдана Семенця та Івана Когута. Причому Іван забив на 90-й хвилині.

    Не зміг виграти у домашньому матчі в одеського «Чорноморця», завершивши поєдинок 0:0, харківський «Металіст-1925». Тим самим слобожанці втратили шанси на вихід в елітний дивізіон.

    Загострилася перед останніми двома заключними турами й боротьба за виживання. Нагадаємо, що дві останніх команди чемпіонату не вибувають з першої ліги напряму, а гратимуть поєдинки плей-оф з командами, які посіли треті місця в групах другої ліги. Якщо «Черкащина» з сімома очками відстала безнадійно, то запорізький «Металург», вигравши за три дні другий матч поспіль, має непогані шанси на порятунок. Причому перемогли запоріжці прямого конкурента – івано-франківське «Прикарпаття». Перемогу 1:0 «металургівцям» приніс гол Єгора Шалфеєва.

    Тепер у запоріжців 21 очко і вони відстають від рятівного 14-го місця всього на два пункти. 14-ми ідуть футболісти «Балкан» із села Зоря Саратського району на Одещині. Вони сьогодні зіграли внічию 1:1 з київською «Оболонню-Броваром» (господарів вивів вперед Костянтин Пархоменко, але цей м’яч відіграв Олег Слободян). «Балкани» з 23-ма очками відстають від «Прикарпаття» всього на пункт.

    Ще в одному матчі «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів переміг 2:0 краматорський «Авангард». Голи забили Віктор Хомченко і Олексій Зубань.

    За два тури до фінішу «Інгулець» лідирує з 58-ма очками, в «Миная» - 56 пунктів. «Агробізнес», «Волинь» і «Рух» мають по 54 очки, а винниківці при цьому ще й мають гру в запасі (проти запорізького «Металурга»). «Металіст-1925» і «Оболонь-Бровар», які мають по 48 пунктів, втратили навіть математичні шанси на потрапляння і трійку команд, які виходять у Прем’єр-лігу. 

    Матчі передостаннього, 29-го туру будуть зіграні 7 серпня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» Григорій Козловський ФК Волинь Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Металург» (Запоріжжя) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) ФК «Рух» (Винники) ФК «Балкани» (Зоря) Вадим Яворський «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Черкащина» Олег Слободян Сергій Лавриненко Артем Щедрий Ростислав Волошинович Юрій Копина Віктор Хомченко Богдан Семенець Іван Когут Олексій Зубань Оскар Мкомола Олександр Климець Владислав Охрончук Єгор Шалфеєв Костянтин Пархоменко
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