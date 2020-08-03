Ще один сільський клуб майже гарантував собі місце в Прем’єр-лізі

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«Інгулець» «Папи» Олександра Поворознюка вже майже ґарантував собі місце в еліті Світлина - Фіона Козак

За два тури до фінішу «Інгулець» може зупинити лише диво

В Україні зіграні поєдинки 28-го туру футбольної першої ліги. Після них знову змінився лідер. «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині очолив таблицю і майже гарантував собі місце в Прем’єр-лізі.

Команда Сергія Лавриненка перемогла на власному полі кременчуцький «Кремінь» - 3:0 (дублем у складі «Інгульця» відзначився Оскар Мкомола, ще один гол на рахунку Артема Щедрого).

Попередній лідер «Минай» втратив» позиції, поступившись у центральній грі туру винниківському «Рухові». Перемогу 1:0 команді тютюнового магната Козловського приніс м’яч Юрія Копини на останній хвилині першого тайму.

Залишається в боротьбі за підвищення у класі й луцька «Волинь», яка прогнозовано перемогла на виїзді завдяки голам Ростислава Волошиновича і Олександра Климця 2:0 аутсайдерів з «Черкащини».

Найбільша ж сенсація туру зафіксована у Волочиську, де місцевий «Агробізнес», який напередодні посідав третє місце, не зміг перемогти «Миколаїв». Більше того, «круасани» двічі відігрувалися. «Корабели» виходили вперед після голів Владислава Охрончука і Вадима Яворського, але «Агробізнес» рятувався завдяки м’ячам Богдана Семенця та Івана Когута. Причому Іван забив на 90-й хвилині.

Не зміг виграти у домашньому матчі в одеського «Чорноморця», завершивши поєдинок 0:0, харківський «Металіст-1925». Тим самим слобожанці втратили шанси на вихід в елітний дивізіон.

Загострилася перед останніми двома заключними турами й боротьба за виживання. Нагадаємо, що дві останніх команди чемпіонату не вибувають з першої ліги напряму, а гратимуть поєдинки плей-оф з командами, які посіли треті місця в групах другої ліги. Якщо «Черкащина» з сімома очками відстала безнадійно, то запорізький «Металург», вигравши за три дні другий матч поспіль, має непогані шанси на порятунок. Причому перемогли запоріжці прямого конкурента – івано-франківське «Прикарпаття». Перемогу 1:0 «металургівцям» приніс гол Єгора Шалфеєва.

Тепер у запоріжців 21 очко і вони відстають від рятівного 14-го місця всього на два пункти. 14-ми ідуть футболісти «Балкан» із села Зоря Саратського району на Одещині. Вони сьогодні зіграли внічию 1:1 з київською «Оболонню-Броваром» (господарів вивів вперед Костянтин Пархоменко, але цей м’яч відіграв Олег Слободян). «Балкани» з 23-ма очками відстають від «Прикарпаття» всього на пункт.

Ще в одному матчі «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів переміг 2:0 краматорський «Авангард». Голи забили Віктор Хомченко і Олексій Зубань.

За два тури до фінішу «Інгулець» лідирує з 58-ма очками, в «Миная» - 56 пунктів. «Агробізнес», «Волинь» і «Рух» мають по 54 очки, а винниківці при цьому ще й мають гру в запасі (проти запорізького «Металурга»). «Металіст-1925» і «Оболонь-Бровар», які мають по 48 пунктів, втратили навіть математичні шанси на потрапляння і трійку команд, які виходять у Прем’єр-лігу.

Матчі передостаннього, 29-го туру будуть зіграні 7 серпня.