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    Відомого українського футболіста дискваліфікували в Молдові за участь у договірних матчах

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    Олександр Насонов у формі&nbsp;&laquo;Волині&raquo; - Відомого українського футболіста дискваліфікували в Молдові за участь у договірних матчах
    Олександр Насонов у формі «Волині»
    Світлина - Fan-project Volyn

    Компанію Олександрові Насонову склали молдованин і росіянин

    28-річний український футболіст Олександр Насонов дискваліфікований за безпосередню участь у договірних матчах у Молдові. Колишній фланговий оборонець-півоборонець луцької «Волині» не гратиме у футбол найближчий рік.

    Він зі ще двома футболістами молдавської «Сперанци» причетний до участі в «договірняках», вважають в УЕФА та молдовській федерації. Крім вихованця дніпровського футболу, мова про молдаванина Міхая Болуна і росіянина Матвєя Гуйганова.

    При розгляді справи були вивчені дані, отримані від UEFA (EFA-BFDS - SportRadar). А ось «Сперанца» отримала лише попередження і не буде знята з чемпіонату.

    Таке саме попередження винесене і новачкові молдовської національної Дивізії  «Флорешти».

    Насонов – вихованець «Дніпра». Основна частина української частини його кар’єри минула у «Волині», де він виступав з перервами у 2012-2015 роках. Також Олександр грав за донецький «Металург», «Маріуполь», київський «Арсенал», «Львів» і білоруський «Граніт». З 2009 по 2011 рік виступав за юнацькі збірні України.

    У Молдові Насонов зіграв всього п’ять матчів.

    Також цьогоріч улітку 20 українських футболістів і тренерів за звинуваченнями в участі у «договірняках» отримала дискваліфікації у Вірменії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Насонов договірні матчі ФК Волинь ФК «Сперанца»
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