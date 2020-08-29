Матч Кубку України не відбувся через несправність автобуса



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Клубний автобус «Чернігова» Світлина - сайт ФК Чернігів

Клубний автобус не довіз гравців на поєдинок Кубку України

Матч першого попереднього етапу Кубка України між вінницькою «Нивою» і «Черніговом» не відбувся.

Команда з Чернігова не зуміла приїхати до Вінниці. Причиною стала поломка клубного автобуса.

«На жаль, «Чернігів» з технічних причин - поломка автобуса - не приїхав. Подальшу долю матчу - буде перегравання або ж «Нива» проходить в наступний етап - визначить Українська асоціація футболу. 2020 рік не перестає нас дивувати», - сказано в коментарі на «Visavi Studio», який мав транслювати поєдинок «Нива» – «Чернігів».

Зазначимо, минулого сезону вінницька «Нива» посіла дев’яте місце у Другій лізі.