Ексфутболіст «Кубані» Селезньов відзначився голом за «Колос»



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Боротьба футболістів «Колоса» і «Олімпіка» Свтілина - ФК Олімпік

Про підписання Селезньова клуб із Ковалівки не повідомляв

Представники Української Прем’єр-ліги «Колос» і «Олімпік» провели товариський поєдинок. Зустріч закінчилася на користь клубу із села Ковалівки (3:1).

Перший тайм забитих голів не подарував. «Колос» більше володів м'ячем, однак гостріше в атаці виглядали олімпійці. Хороші моменти попереду мали Політило і Шахаб, проте в першому випадку удар у Сергія не вийшов, а небезпечний вихід на ворота іранця в підкаті перервав захисник.

А ледве почався другий тайм, як рахунок в матчі відкрили господарі поля. За помилку в центрі оборони донеччан покарав Євген Селезньов, який ударом з лінії штрафного майданчика акуратно поклав м'яч в лівий від Кичака нижній кут - 1:0.

На 55-й хвилині ковалівці подвоїли свою перевагу: подачу зі штрафного з правого флангу головою замкнув Новак.

Через три хвилини відмінну можливість скоротити відставання в рахунку упустив Чогадзе, який отримавши м'яч по центру метрах в 15-ти від воріт, послав його набагато вище. Що не вдалося грузину - вийшло у білоруса. Кириленко відгукнувся на простріл з лівого флангу і з гострого кута розстріляв ворота Колоса - 1:2.

Однак на 79-й хвилині господарі поля знову засмутили донеччан: дальній удар від Антюх став результативним. Не обійшлося без помилки Кичака. Підсумок матчу - 3:1 на користь команди Костишина.

«Колос» (Ковалівка) – «Олімпік» (Донецьк) - 3:1

Голи: Селезньов (50 хвилина), Новак (55), Антюх (79)- Кириленко (74).

Зазначимо, завтра о 18:00 на стадіоні ім. Баннікова в Києві «Олімпік «зіграє контрольний матч проти молодіжної збірної України.

Джерело: ФК Олімпік