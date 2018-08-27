Матч проти «Динамо» відвідають близько 280 вболівальників «Аякса»
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Місткість київського стадіону - 70 050 глядачів
У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» нідерландський клуб підтримають 278 уболівальників.
Про це повідомляє Ajax Life.
Зустріч пройде 28-го серпня на НСК «Олімпійський», початок - 22.00.
Раніше повідомлялося, що на матчі «Динамо» - «Аякс» очікується близько 40 тисяч уболівальників.
Місткість київського стадіону - 70 050 глядачів.
Матч розсудить словенська бригада арбітрів на чолі з Даміром Скоміною.
Джерело: Tribuna.com