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    Матч проти «Динамо» відвідають близько 280 вболівальників «Аякса»

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    Матч проти «Динамо» відвідають близько 280 вболівальників «Аякса»

    Місткість київського стадіону - 70 050 глядачів

    У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» нідерландський клуб підтримають 278 уболівальників.

    Про це повідомляє Ajax Life.

    Зустріч пройде 28-го серпня на НСК «Олімпійський», початок - 22.00.

    Раніше повідомлялося, що на матчі «Динамо» - «Аякс» очікується близько 40 тисяч уболівальників.

    Місткість київського стадіону - 70 050 глядачів.

    Матч розсудить словенська бригада арбітрів на чолі з Даміром Скоміною.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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