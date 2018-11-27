Матч-відповідь фіналу Кубку Лібертадорес пройде за межами Аргентини



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Зустріч повинна відбутися 8 або 9 грудня

Матч-відповідь фіналу Кубку Лібертадорес між «Бока Хуніорс» і «Рівер Плейт» відбудеться за межами Аргентини.

Про це заявив президент Конфедерації футболу Південної Америки Алехандро Домінгез.

Дата проведення матчу стане відома пізніше, швидше за все, матч пройде 8 або 9 грудня.

Бажання прийняти матч вже висловили Бразилія, Парагвай і Італія.

Нагадаємо, вболівальники «Рівера» напали на автобус «Боки», в результаті чого в автобусі було вибите скло, а кілька гравців отримали порізи від уламків.

Цікаво, що перший фінальний матч на «Бомбонері» (2:2) також відбувся не за розкладом. Два тижні тому команди грали не у суботу, а в неділю через зливу.

Джерело: Tribuna.com