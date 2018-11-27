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    Матч-відповідь фіналу Кубку Лібертадорес пройде за межами Аргентини

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    Матч-відповідь фіналу Кубку Лібертадорес пройде за межами Аргентини

    Зустріч повинна відбутися 8 або 9 грудня

    Матч-відповідь фіналу Кубку Лібертадорес між «Бока Хуніорс» і «Рівер Плейт» відбудеться за межами Аргентини.

    Про це заявив президент Конфедерації футболу Південної Америки Алехандро Домінгез.

    Дата проведення матчу стане відома пізніше, швидше за все, матч пройде 8 або 9 грудня.

    Бажання прийняти матч вже висловили Бразилія, Парагвай і Італія.

    Нагадаємо, вболівальники «Рівера» напали на автобус «Боки», в результаті чого в автобусі  було вибите скло, а кілька гравців отримали порізи від уламків.

    Цікаво, що перший фінальний матч на «Бомбонері» (2:2) також відбувся не за розкладом. Два тижні тому команди грали не у суботу, а в неділю через зливу.

    Джерело: Tribuna.com

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