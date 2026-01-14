Олімпійські ігри відбудуться 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Наталія Коростельова, мати російського військового та лижника Савелія Коростельова, розповіла, що має намір відвідати Олімпійські ігри в Італії, де виступить її син. Про це повідомляє «Главком».

«Особисто маю плани поїхати на Олімпіаду. Для мене дуже важливо підтримати Савелія в умовах такої обмеженої доступності. Така підтримка буде дуже важливою.

Що можу сказати людям, котрі закликають не показувати Олімпіаду по телевізору? Коли показують спорт та спортивне свято, це завжди заряджає та мотивує людей вставати на лижі, ковзани чи просто кататися на санчатах. Люди просто можуть дивитися, як це буває, а потім можуть, наприклад, досліджувати гірськолижні курорти», – сказала Коростельова у розмові з пропагандистами.

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Neutral skier Saveliy Korostelev liked a post with the letter Z.



The post was about an event organized by the "ZNANIE" SOCIETY



"ZNANIE" SOCIETY is under sanctions by the EU and Ukraine for its involvement in the kidnapping of Ukrainian children. pic.twitter.com/vZoHizwSD0 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 5, 2026

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, FIS продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.