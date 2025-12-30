Головна Спорт Новини
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі

Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Мюрвольд брала участь у попередній Олімпіаді, де її найкращим результатом стало 21-ше місце у спринті
фото: Terje Pedersen / NTB

Мюрвольд зазнала жахливої травми 

Для норвезької лижниці Матільде Мюрвольд участь у багатоденних перегонах Тур-де-Скі завершилася передчасно через важку травму, отриману на італійському етапі в Тоблаху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK. 

Під час фіналу першого виду програми – спринта вільним стилем – 27-річна спортсменка не втрималася на віражі під час спуску та впала, що призвело до вивиху лівого плеча. Попри те, що медичний персонал збірної оперативно повернув суглоб у правильне положення, лікар команди Ове Фераген категорично заборонив лижниці продовжувати змагання, наголосивши на необхідності повної нерухомості руки для запобігання ускладненням. Сама Мюрвольд визнала, що подія стала для неї шоком, який викликав сльози, проте вона змирилася з ситуацією та готується до поглибленої діагностики, зокрема МРТ, уже вдома в Норвегії.

Ситуація з травмою є критичною в контексті підготовки до Олімпійських ігор-2026, до старту яких залишається трохи більше п’яти тижнів. Експерти, зокрема Фредрік Аукланд, оцінюють стан Мюрвольд як вкрай тривожний, оскільки пошкодження трапилося у найвідповідальніший момент сезону. Окрім вимушеної паузи у тренувальному процесі, лижниця позбавлена можливості виступити на найближчих важливих стартах, де вона мала підтвердити свою готовність до включення в олімпійську заявку. Оскільки Матільде ще не гарантувала собі місце в основному складі на Ігри, ця пауза може негативно вплинути на її шанси до потрапляння до команди.

Прогнози фахівців щодо відновлення лижниці залишаються стриманими через ризик рецидиву – повторний вивих плеча на дистанції може призвести до ще складніших наслідків. Хоча тренер жіночої збірної С'юр Оле Сварстад намагається зберігати оптимізм, зауважуючи позитивну динаміку в перші дні після інциденту, він підкреслює, що зараз команда змушена рухатися короткими кроками, не будуючи далекосяжних планів. Досвід лікування подібних травм у лижному спорті є різним, тому медики утримуються від визначення точних дат повернення Мюрвольд на трасу, доки не будуть отримані результати сканування та не пройде гостра фаза запалення.

Норвежка до цієї травми чудово виступила на етапі Кубка світу в швейцарському Давосі, де здобула срібну медаль в особистому та командному спринті. 

Нагадаємо, що одна з фавориток Тур-де-Скі до початку сезону зламала мізинець, вдарившись об кут дивана. «Вчора я вдарилася об кут дивана та зламала мізинець. Таке трапляється: врешті-решт, без труднощів – ніяк. І це стане частиною моєї цікавої історії на шляху до Олімпійських ігор. Раніше я ніколи не ламала пальці на нозі, це щось новеньке. Але нічого серйозного», – розповіла Джессіка Діґгінс у соцмережі.

