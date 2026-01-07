МОК ухвалив рішення щодо використання прапорів Росії на трибунах під час Олімпіади

МОК заборонив російський прапор та інші символи, пов'язані з РФ

Олімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив заборонити використання російського прапора на трибунах під час Олімпійських ігор 2026 року в Італії. Про це повідомили шведській радіостанції Sveriges Radio у пресслужбі МОК, інформує «Главком».

4 січня російський лижник Савелій Коростелев посів четверте місце у мас-старті багатоденки «Тур де Скі». Під час церемонія нагородження кілька уболівальників розмахували російськими прапорами.

«Російський прапор та інші символи, пов'язані з Росією, будуть заборонені під час Олімпійських ігор. Це правило було введено після того, як під час «Тур де Скі» було помічено російський прапор серед уболівальників», – йдеться у матеріалі Sveriges Radio.

Олімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.