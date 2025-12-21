Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту

Гарцула: Ми всі разом разом працювали над тим, щоб зібрати найбільше інформації про підтримку війни росіянами

Гарцула: Ми зібрали інформацію про кожного російського спортсмена, який отримав нейтральний статус

Президент Федерації санного спорту України та головний тренер збірної Тарас Гарцула в ексклюзивному коментарі розповів «Главкому», як вдалося досягти відсторонення російських атлетів від олімпійської кваліфікації.

У жовтні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону на участь у змаганнях FIL російських спортсменів, які відповідають критеріям «нейтральності».

Пізніше FIL надав нейтральний статус шістьом росіянам. Його отримали: Софія Мазур, Дар'я Олесик, Ксенія Шамова, Олександр Горбацевич, Павло Репілов та Матвій Пересторонін.

Однак, цього тижня FIL, після розгляду доказів щодо підтримки російськими санкарями війни проти України та порушення ними вимог щодо нейтральності, позбавив нейтрального статусу Горбацевича, Мазур та Шамову.

«Загалом, це була спільна та колективна робота. Ми створили робочу групу ще у квітні цього року і тоді ж розпочали нашу діяльність. У червні Конгрес FIL продовжив відсторонення росіян від міжнародних змагань. Після того, як CAS допустив росіян до змагань, наша робоча група продовжила працювати.

Спочатку до робочої групи увійшли двоє представників українського санного спорту – Антон Дукач та Андрій Мандзій. Також куратором групи був скелетоніст Владислав Гераскевич. Зокрема, він виступав на Конгресі FIL у червні. Також до групи увійшли журналісти Артем Худолєєв («Главком») та Станіслав Орошкевич («Трибуна»).

Ми всі разом разом працювали над тим, щоб зібрати найбільше інформації про підтримку війни росіянами», – розповів Гарцула.

Він зазначив, що робоча груп збирала інформацію, що росіяни, які отримали допуск до змагань, насправді не є «нейтральними атлетами».

«Це була дуже складна робота. Потрібна було бути в тісній співпраці з FIL, щоб правильно всі зібрані докази подати. Також ми під'єднали юристів з «Ілляшев та Партнери». Особливо нам допоміг з підготовкою документів Роман Процишин.

Отже, ми юридично оформили і відправили FIL лист з посиланням на всю інформацію, яку ми зібрали, про кожного російського спортсмена, який отримав нейтральний статус. Ми навели докази, що їх помилково визнали «нейтральними».

Після того працювала велика платформа, до якої увійшли не лише представники FIL, а і була підключена експертна комісія Міжнародного олімпійського комітету. Вони всі разом опрацьовували зібрану нами інформацію.

Ця процедура тривала майже три тижні. І було ухвалене рішення відсторонити трьох росіян, які раніше отримали «нейтральний» статус», – розповів Тарас Гарцула.

Наразі залишилося лише три спортсмена з Росії, які можуть кваліфікуватися на Олімпіаду. Президент Федерації санного спорту України наголошує, що робота щодо них наразі також проводиться.

«Я думаю, що ми ще попрацюємо над тим, щоб і їх не було на Олімпіаді.

Про себе говорити не люблю. Я мав координувати роботу щодо збору інформації про росіян та роботу з FIL і дружніми міжнародними федераціями санного спорту. Це був такий перший досвід для мене. Сподіваюся, що нам все вдалося дуже добре зробити. Ми можемо тепер, навіть, допомагати іншим українським спортивним федераціям, як це все правильно організувати, якщо вони хочуть відсторонювати росіян від змагань», – наголосив Тарас Гарцула.

Він також зазначив, що перевіркою росіян щодо відповідності їх «нейтральному» статусу займалася велика міжнародна структура. Однак, вона не змогла знайти ті докази, які знайшла українська робоча група.

«Ми збирали інформацію на громадських засадах. І знайшли докази, які раніше не були враховані. Це ще раз доводить, що організації, які здійснюють перевірку, або неправильно її роблять, або здійснюють неповну перевірку.

Хочу наголосити, що перевірку треба робити не один раз під початок сезону чи під перше змагання, а перед кожними змаганнями окремо», – резюмував Гарцула.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.