Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду
Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії

Росіяни Горбацевич, Мазур та Шамова пропустять Олімпіаду-2026

Президентка Федерації санного спорту Росії (ФРСР) Наталія Гарт заявила, що Арбітражний суд Міжнародної федерації санного спорту (FIL) залишив чинним рішення про позбавлення нейтральних статусів трьох саночників з Росії. Про це повідомляє «Главком»

16 грудня виконком Міжнародної федерації санного спорту повідомив ФРСР, що незалежна панель (комісія) FIL з нейтральних спортсменів (AIN) провела новий розгляд питання про допуск і позбавила нейтральних статусів Олександра Горбацевича, Ксенію Шамову та Софію Мазур, які раніше отримали допуск.

«18 грудня 2025 року спортсменами було подано апеляцію на це рішення виконкому до Арбітражного суду FILю 19 грудня суд повністю скасував апеляцію з формулюванням «рішення виконкому FIL від 16 грудня 2025 року підтверджується». На даному етапі у нас йдуть консультації», – заявила Гарт.

Таким чином, Горбацевич, Мазур та Шамова втратили шанси потрапити на Олімпіаду.

У жовтні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону на участь у змаганнях FIL російських спортсменів, які відповідають критеріям «нейтральності».

Пізніше FIL надав нейтральний статус шістьом росіянам. Його отримали: Софія Мазур, Дар'я Олесик, Ксенія Шамова, Олександр Горбацевич, Павло Репілов та Матвій Пересторонін.

Однак, минулого тижня FIL, після розгляду доказів щодо підтримки російськими санкарями війни проти України та порушення ними вимог щодо нейтральності, позбавив нейтрального статусу Горбацевича, Мазур та Шамову.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Санний спорт Олімпіада олімпійські ігри спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Reuters просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни»
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
20 грудня, 23:58
Російському бюджету ще ніколи не було так погано як за 11 місяців 25 року
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?
20 грудня, 23:32
Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила про прискорення інфляції
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
19 грудня, 19:05
Праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом «Слава Україні»
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
14 грудня, 17:31
Військовослужбовець Ігор Луценко вважає: росіяни не відмовлилися від лідквідації України. А тому говорити про «компромісний мир» – це самообман або завуальована капітуляція
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
9 грудня, 14:35
Деру брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну
Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України
8 грудня, 18:36
Пекін проігнорував більш широкі зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти
РФ й Китай нарощують газову торгівлю попри санкції США
8 грудня, 09:42
До переїзду у Росію Едвардс виступав у Національній студентській асоціації спорту (NCAA) у США
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
4 грудня, 11:17
Трамп: Він (Путін – «Главком») хотів би закінчити війну – таким було їхнє (Віткоффа та Кушнера – «Главком»), ну, таке було їхнє враження
Віткофф і Кушнер впевнені, що Росія хоче закінчити війну в Україні – Трамп
3 грудня, 23:44

Новини

Шульга встановив особистий рекорд результативності у грі G-Ліги
Шульга встановив особистий рекорд результативності у грі G-Ліги
Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду
Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду
Президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах
Президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах
За кордоном арештували експрезидента однієї зі спортивних федерацій України
За кордоном арештували експрезидента однієї зі спортивних федерацій України
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР
Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua