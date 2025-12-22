Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії

Росіяни Горбацевич, Мазур та Шамова пропустять Олімпіаду-2026

Президентка Федерації санного спорту Росії (ФРСР) Наталія Гарт заявила, що Арбітражний суд Міжнародної федерації санного спорту (FIL) залишив чинним рішення про позбавлення нейтральних статусів трьох саночників з Росії. Про це повідомляє «Главком».

16 грудня виконком Міжнародної федерації санного спорту повідомив ФРСР, що незалежна панель (комісія) FIL з нейтральних спортсменів (AIN) провела новий розгляд питання про допуск і позбавила нейтральних статусів Олександра Горбацевича, Ксенію Шамову та Софію Мазур, які раніше отримали допуск.

«18 грудня 2025 року спортсменами було подано апеляцію на це рішення виконкому до Арбітражного суду FILю 19 грудня суд повністю скасував апеляцію з формулюванням «рішення виконкому FIL від 16 грудня 2025 року підтверджується». На даному етапі у нас йдуть консультації», – заявила Гарт.

Таким чином, Горбацевич, Мазур та Шамова втратили шанси потрапити на Олімпіаду.

У жовтні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону на участь у змаганнях FIL російських спортсменів, які відповідають критеріям «нейтральності».

Пізніше FIL надав нейтральний статус шістьом росіянам. Його отримали: Софія Мазур, Дар'я Олесик, Ксенія Шамова, Олександр Горбацевич, Павло Репілов та Матвій Пересторонін.

Однак, минулого тижня FIL, після розгляду доказів щодо підтримки російськими санкарями війни проти України та порушення ними вимог щодо нейтральності, позбавив нейтрального статусу Горбацевича, Мазур та Шамову.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.