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    Майже без спротиву: українка Козлова припинила виступи на турнірі в Мадриді

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    Катерина Козлова може бути задоволена своїм виступом у Мадриді - Майже без спротиву: українка Козлова припинила виступи на турнірі в Мадриді
    Катерина Козлова може бути задоволена своїм виступом у Мадриді
    Великий теніс України

    Попри це з понеділка наша тенісистка спуртує в рейтингу на 19 позицій

    85-та станом на початок цього тижня ракетка світу Катерина Козлова з України припинила виступи на турнірі із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).

    В 1/8 фіналу Катерина програла 18-й тенісистці планети Белінді Бенчіч зі Швейцарії - 0:6, 2:6.

    Матч тривав всього годину і чотири хвилини.

    Нагадаємо, що в основну сітку мадридського турніру Козлова пробилася через кваліфікацію, а в перших двох раундах пемогла китаянку Чжан Шуай (WTA №42) і п'яту ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії. Завдяки виходу в третє коло Катерина з наступного тижня підійметься на 66-те місце рейтингу.

    Белінда Бенчіч за місце у півфіналі посперечається з лідеркою сучасного жіночого тенісу Наомі Осакою, котра сьогодні перемогла білоруску Олександру Соснович. 

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