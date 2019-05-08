Майже без спротиву: українка Козлова припинила виступи на турнірі в Мадриді



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Катерина Козлова може бути задоволена своїм виступом у Мадриді Великий теніс України

Попри це з понеділка наша тенісистка спуртує в рейтингу на 19 позицій

85-та станом на початок цього тижня ракетка світу Катерина Козлова з України припинила виступи на турнірі із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).

В 1/8 фіналу Катерина програла 18-й тенісистці планети Белінді Бенчіч зі Швейцарії - 0:6, 2:6.

Матч тривав всього годину і чотири хвилини.

Нагадаємо, що в основну сітку мадридського турніру Козлова пробилася через кваліфікацію, а в перших двох раундах пемогла китаянку Чжан Шуай (WTA №42) і п'яту ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії. Завдяки виходу в третє коло Катерина з наступного тижня підійметься на 66-те місце рейтингу.

Белінда Бенчіч за місце у півфіналі посперечається з лідеркою сучасного жіночого тенісу Наомі Осакою, котра сьогодні перемогла білоруску Олександру Соснович.