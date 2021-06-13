  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Євро-2020. Прогноз на матч Англія – Хорватія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анлія всі матчі гратиме на Вемблі - Євро-2020. Прогноз на матч Англія – Хорватія
    Анлія всі матчі гратиме на Вемблі
    Фото з відкритих джерел

    На легендарному «Вемблі» пройде центральний матч групи D

    Один із фаворитів Євро, збірна Англії, стартує на континентальній першості 13 червня матчем проти команди Хорватії. Балканці, звісно ж, міцний горішок, розкусити який буде непросто, та все ж нинішні «три леви» – надзвичайно потужні, і до того ж усі свої матчі в групі проведуть на рідному «Вемблі». Хлопці Гарета Саутгейта мають величезний потенціал і два рівноцінні склади. До прикладу, на місце правого захисника у англійців претендують Кайл Вокер і Ріс Джеймс, фіналіст і володар цьогорічної Ліги чемпіонів відповідно. Модріч, Перішич і Ковачич зі складу хорватів нікуди не поділися, але втримати надзвичайно швидкісну і молоду атаку суперника їм буде вкрай складно.

    В групі D також гратимуть команди Шотландії та Чехії. Початок – о 16:00.

    Тим часом перед матчем з Нідерландами збірна України зазнала відчутної втрати.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євро-2020. Прогноз на матч Англія – Хорватія