Євро-2020. Прогноз на матч Англія – Хорватія

На легендарному «Вемблі» пройде центральний матч групи D

Один із фаворитів Євро, збірна Англії, стартує на континентальній першості 13 червня матчем проти команди Хорватії. Балканці, звісно ж, міцний горішок, розкусити який буде непросто, та все ж нинішні «три леви» – надзвичайно потужні, і до того ж усі свої матчі в групі проведуть на рідному «Вемблі». Хлопці Гарета Саутгейта мають величезний потенціал і два рівноцінні склади. До прикладу, на місце правого захисника у англійців претендують Кайл Вокер і Ріс Джеймс, фіналіст і володар цьогорічної Ліги чемпіонів відповідно. Модріч, Перішич і Ковачич зі складу хорватів нікуди не поділися, але втримати надзвичайно швидкісну і молоду атаку суперника їм буде вкрай складно.

В групі D також гратимуть команди Шотландії та Чехії. Початок – о 16:00.

Тим часом перед матчем з Нідерландами збірна України зазнала відчутної втрати.