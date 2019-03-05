Міністр Жданов пояснив, чому змінив вольовим рішенням тренера збірної з боротьби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Жданов вирішив покластися на позицію Асоціації спортивної боротьби Апостроф

Чиновник готовий нести відповідальність за свої рішення

Наприкінці 2018 року спортивна спільнота жила скандальною ситуацією навколо призначення тренерів збірних з вільної і греко-римської боротьби. Рішенням міністерської комісії, до складу якої входили видатні в минулому спортсмени та знані спортивні функціонери, на посаду наставника команди з вільної боротьби було рекомендовано п'ятиразового чемпіона Європи Олександра Захарука. Тренером греко-римлян експерти радили залишити Артура Дзиґасова.

Втім, міністр молоді і спорту Ігор Жданов не просто не дослухався до рішення комісії, а за підсумками засідань її розформував. Наставником вільників за рішенням пана Жданова став Григорій Данько, а «класиків» - Сергій Андреєв.

- Кілька груп впливу - тренерів і спортсменів в Асоціації спортивної боротьби - роками не могли знайти між собою спільну мову, - пояснює Ігор Олександрович. - Також торік виникало питання по одному з головних тренерів збірної. Тоді я переговорив з Артуром Дзиґасовим, хоча значна частина Асоціації була категорично проти його призначення, і попросив знайти спільну мову з тренерами і спортсменами. Йому я дав рік.

За рік змінилося керівництво Асоціації, і вони не подали Дзиґасова на продовження контракту, а подали іншу кандидатуру. З огляду на те, що між міністерством і Асоціацією спортивної боротьби укладено договір про те, що саме Асоціація розвиває цей вид спорту в Україні, а також норми закону, я прийняв рішення: має бути підписаний контракт з іншою командою тренерів, яких визначила профільна Асоціація. Комісію ніхто не ліквідував, однак змінився її склад. Зараз якраз йде узгодження з Національним Олімпійським комітетом.

- А наскільки Асоціація в курсі внутрішньої ситуації в збірній?

- Асоціація це і є збірна. Це, як правило, тренери, які безпосередньо працюють з цими спортсменами.

- З того, що ми знаємо, то самі спортсмени не задоволені цим рішенням, вони хотіли, щоб залишився Дзиґасов.

- Як незадоволені? До мене протягом минулого року приходила велика кількість спортсменів, які просили звільнити Дзиґасова. Коли вже звільнили, прийшли інші спортсмени з вимогою залишити його на роботі. Потім прибігли ще одні й говорять, що все правильно зробили і прийняли вірне рішення.

Там правду знайти дуже важко, адже завжди одна частина підтримує одних, друга - інших. Відповідальність переносять на міністра, який приймає рішення і в будь-якому випадку буде поганим, тому що є дві сторони конфлікту.

- Рішення міністра має бути авторитетним.

- Я орієнтуюся на офіційне становище, як міністр, і на те, що Асоціація спортивної боротьби мені рекомендувала. Рекомендуватимуть інших, буду приймати відповідні рішення.

- А чому власне виникло питання зміни тренера? Сезон може був і не фантастичний, але результативний.

- Так, було срібло, хоча ми розраховували на золото. Прийшов тренер хлопця, який отримав бронзу, і каже: «Ви тільки не залишайте Дзиґасова, тому що ми завоювали цю медаль всупереч йому».

Не хочу образити Артура Петровича, я його дуже поважаю, але в цій ситуації міністр став заручником боротьби декількох груп впливу в Асоціації спортивної боротьби.

- Якщо відійти від персоналій, то як в принципі уникнути подібних ситуацій? Ви на цьому конкретному прикладі зробили для себе висновки?

- Нам потрібно таким чином проводити реформу, щоб міністр не впливав на кадрові призначення старших і головних тренерів. Якщо ми беремо і далі позицію, що міністр - політик, він не знає, як тренувати. Його головне завдання - забезпечити гідні умови для тренувань спортсменів, їх поїздок і так далі. Ось у чому його політика. Також міністр повинен вкладати кошти платників податків в пріоритетні види спорту, приймати відповідні рішення, що дозволяють розвивати спортивну інфраструктуру, створювати умови, щоб спортсмени не думали, де грошей взяти. Саме такі речі, на мій погляд, мені частково вдалося зробити разом з народними депутатами і НОК.

Зараз головний тренер штатної збірної України отримує приблизно 2000 доларів - хтось 60 тисяч гривень, хто 40, в залежності від кваліфікації. Провідний спортсмен, який у нас на ставці, отримує приблизно тисячу доларів незважаючи на те, що він може бути ще десь на півокладу.

- Завершуючи розмову про ситуацію з борцями, як вона вплине на підготовку до Олімпіади?

- Мої опоненти кажуть, що вплине, і я з ними повністю згоден. Але в який бік, позитивний або негативний, поки не зрозуміло. Це покаже тільки ліцензійний відбір і результати на Олімпіаді. Хоча вже при новому тренерському складі збірної наші греко-римляни привезли чотири медалі з Ґран-прі Угорщини, завоювавши третє командне місце. При цьому дві нагороди завоювали ті борці, які вперше були запрошені в команду. Почин є, а далі подивимося.

Хочу ще додати: я ніколи не відмовляюся від відповідальності, і буду її нести за рішення, прийняті мною спільно з Асоціацією, яка порекомендувала мені цих фахівців.

Джерело: Апостроф