Менеджер Василя Ломаченка повідомив дату та ім'я наступного суперника українця



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Василь Ломаченко. Фото ESPN

Український боксер 1 грудня битиметься з Раймундо Бельтраном

Чемпіон WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) повернеться у ринг 1 грудня.

І відразу ж проведе об'єднавчий поєдинок, повідомив менеджер боксера Егіс Клімас, передає vRINGe.com.

Після перемоги над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО) Ломаченко переніс артроскопічну операцію на ушкодженому у бою плечі, що вплинуло на плани чемпіона.

Замість того, щоб зустрітися у серпні в об'єднавчому бою з мексиканським ветераном Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО), українець змушений проходити процес відновлення після операції.

«Відновлення йде добре. Ломаченко працює з фізіотерапевтом. Все йде за графіком. Лікар каже, що операція пройшла без ускладнень, він задоволений ходом відновлення. Незабаром Василю належить ще один візит до лікарів», - сказав Клімас.

«Плани на майбутнє? Вони такі: 25 серпня Бельтран проведе бій з Хосе Педрасою, а Ломаченко зустрічається з переможцем протистояння. Бій Ломаченка з переможцем бою Бельтран - Педраса відбудеться 1 грудня», - цитує менеджера ESPN.

Також Клімас розповів про плани на майбутнє, у яких, звичайно ж, знайшлося місце для чемпіона WBC / IBF американця Майкі Гарсії (39-0, 30 КО).

«Звичайно ж, ми хочемо битися з Гарсією, але у Майкі завжди знайдеться якийсь привід... З боку американця якісь безглузді виправдання. Зробити бій просто – необхідно тільки його бажання. Як тільки його менеджер звернеться до нас, ми знайдемо рішення», - пояснив Клімас.