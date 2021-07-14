Ліга чемпіонів. Один український тренер вилетів, другий іде далі

У кваліфікаційному футбольному турнірі відбулися матчі 1/8 фіналу сезону 2021/2022

Кваліфікаційний турнір Ліги чемпіонів набирає оберти. Від України з третього кваліфікаційного раунду розпочне змагання «Шахтар», а поки що з’ясовують стосунки команди з низьким рейтингом національних асоціацій.

Чемпіона Білорусі «Шахтар» з Солігорська тренує українець Роман Григорчук. В 1/8 фіналу його команді довелося зустрічатися з найкращою болгарською командою «Лудогорець». «Шахтар» двічі поступився з рахунком 0:1 і залишив турнір. За болгарську команду грає кандидат до збірної України Ігор Пластун.

Пройшов далі молдовський «Шериф». Під керівництвом Юрія Вернидуба команда з Тирасполя двічі переграла албанську «Теуту» – 4:0 і 1:0. В наступному раунді «Шериф» зіграє з переможцем пари «Алашкерт» – «Коннах».

Вийшов до чвертьфіналу турніру й «Ференцварош». За угорців виступають Ігор Харатін і Олександр Зубков. У матчі-відповіді з косовською «Пріштіною» обидва вийшли на поле і перемогли господарів – 3:1 (перший матч – 3:0). Наступним суперником «Ференцвароша» став литовський «Жальгіріс».

Тим часом футболісти збірної України потрапили в скандал через фото з російським співаком Бастою.