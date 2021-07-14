Прем’єр-ліга. Визначилася остання команда чемпіонату

Місце донецького «Олімпіка» зайняв закарпатський «Минай»

Українська Прем'єр-ліга набула остаточних обрисів перед стартом нового сезону. Місце донецького «Олімпіка», який знявся зі змагань, зайняла остання команда минулого чемпіонату у вищій лізі закарпатський «Минай». Таку пропозицію УПЛ затвердив Виконком Української асоціації футболу.

В Прем'єр-лізі зіграють 16 команд. Вона візьме старт 23 липня. Через невизначеність з останньою командою гра за участю чемпіона «Динамо» перенесена. За попередньою інформацією, матч «Динамо» – «Минай» відбудетьcя в резервний день 11 серпня.

Таким чином, новий сезон динамівці почнуть з другого туру, де на них чекатиме дебютант Прем’єр-ліги рівненський «Верес». «Минай», у свою чергу, розпочне турнір з домашньої зустрічі проти «Олександрії». Матчі відбудуться 31 липня.

Раніше було перенесено матч за Суперкубок України між «Динамо» і «Шахтарем». Трофей на НСК «Олімпійський» буде розіграно 22 вересня – між восьмим і дев'ятим туром УПЛ.

Тим часом Харків виставив свою кандидатуру на проведення Суперкубку УЄФА.