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    Прем’єр-ліга. Визначилася остання команда чемпіонату

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    Кияни розпочнуть чемпіонат України з другого туру - Прем’єр-ліга. Визначилася остання команда чемпіонату
    Кияни розпочнуть чемпіонат України з другого туру
    Фото з відкритих джерел

    Місце донецького «Олімпіка» зайняв закарпатський «Минай»

    Українська Прем'єр-ліга набула остаточних обрисів перед стартом нового сезону. Місце донецького «Олімпіка», який знявся зі змагань, зайняла остання команда минулого чемпіонату у вищій лізі закарпатський «Минай». Таку пропозицію УПЛ затвердив Виконком Української асоціації футболу.

    В Прем'єр-лізі зіграють 16 команд. Вона візьме старт 23 липня. Через невизначеність з останньою командою гра за участю чемпіона «Динамо» перенесена. За попередньою інформацією, матч «Динамо» – «Минай» відбудетьcя в резервний день 11 серпня.

    Таким чином, новий сезон динамівці почнуть з другого туру, де на них чекатиме дебютант Прем’єр-ліги рівненський «Верес». «Минай», у свою чергу, розпочне турнір з домашньої зустрічі проти «Олександрії». Матчі відбудуться 31 липня.

    Раніше було перенесено матч за Суперкубок України між «Динамо» і «Шахтарем». Трофей на НСК «Олімпійський» буде розіграно 22 вересня – між восьмим і дев'ятим туром УПЛ.

    Тим часом Харків виставив свою кандидатуру на проведення Суперкубку УЄФА.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Минай»
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    Прем’єр-ліга. Визначилася остання команда чемпіонату