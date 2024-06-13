Ліонель Мессі повідомив чи зіграє проти України на Олімпіаді-2024

За словами Мессі, він не може за одне літо відіграти і на Копа Америка, і на Олімпіаді

Збірна Аргентини – суперник України на груповому етапі Олімпіади-2024 у футболі

Ліонель Мессі відповів на питання журналістів, чи буде він грати за Аргентину на Олімпійських іграх-2024. Про це пише Суспільне, з посиланням на ESPN.

36-річний аргентинський футболіст виключив таку можливість і детально обгрунтував своє рішення.

«Понад усе, я уже не в тому віці, щоб грати усюди. Мені потрібно обирати обережно, було б занадто багато зіграти на двох поспіль турнірах. Мені пощастило ще раніше зіграти на Олімпіаді, виграти її. Це був неймовірний досвід у футболі», – сказав Мессі.

Тренер олімпійської збірної Аргентини, Хав'єр Маскерано, запросив Мессі до складу команди одразу після виходу на Ігри-2024. Ліонель раніше також висловлював бажання зіграти на Олімпіаді.

«Я говорив з тренером Маскерано, і ми обоє зрозуміли ситуацію», – доповнив Ліонель.

У складі Аргентини на Копа Америка-2024 Мессі захищатиме титул переможця турніру. Матч-відкриття турніру запланований на 20 червня, а фінал – на 14 липня. Натомість перша гра на Олімпіаді – уже 24 липня.

Збірна Аргентини – суперник України на груповому етапі Олімпіади-2024 у футболі. Матч Україна – Аргентина відбудеться 30 липня о 18:00 за київським часом, буде останнім для обох команд на груповому етапі.