  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Президента «Барселони» звинуватили в корупції

    • Розсилка
    <p>Бартомеу іспанський підприємець в області інженерної справи і інфраструктури</p> - Президента «Барселони» звинуватили в корупції

    Бартомеу іспанський підприємець в області інженерної справи і інфраструктури

    Світлина - AS

    Навколо «Барселони може розгорітися новий скандал

    Президент гранду іспанського футболу «Барселони» Жозеп Бартомеу отримав звинувачення від поліції Каталонії в скоєнні корупційних злочинів.

    Каталонська поліція стверджує, що з клубу до компанії «I3 Ventures» була виплачена надбавка в розмірі близько 600 відсотків. Крім того, звичайні процедури комерційного руху не дотримувалися в обхід внутрішнього контролю самого міста.

    Аудит, виконаний ще в квітні компанією «PWC», також показав, що вартість роботи «I3 Ventures» була оцінена надмірно. Компанія отримала від «Барселони» 980 тис. євро, а компанії-партнери беруть за аналогічні послуги від 120 до 150 тис.

    Також повідомляється, що звільнення правої руки Бартомеу - Жауме Масферрери, було «змодельоване», хоча «Барселона» ніколи не розголошувала про це.

    Відзначимо, що в офісах клубу були проведені перевірки, а керівництво викликали до поліції для надання свідчень.

    Зауважимо, Бартомеу є президентом «Барселони» з 2014 року. У минулому сезоні клуб не виграв жодного трофею.

    Читайте також: Ексгравцеві «Реалу» висунули звинувачення у розповсюдженні дитячої порнографії.

    Джерело: AS

    НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал поліція корупція ФК Барселона аудит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ