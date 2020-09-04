Президента «Барселони» звинуватили в корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бартомеу іспанський підприємець в області інженерної справи і інфраструктури Світлина - AS

Навколо «Барселони може розгорітися новий скандал

Президент гранду іспанського футболу «Барселони» Жозеп Бартомеу отримав звинувачення від поліції Каталонії в скоєнні корупційних злочинів.

Каталонська поліція стверджує, що з клубу до компанії «I3 Ventures» була виплачена надбавка в розмірі близько 600 відсотків. Крім того, звичайні процедури комерційного руху не дотримувалися в обхід внутрішнього контролю самого міста.

Аудит, виконаний ще в квітні компанією «PWC», також показав, що вартість роботи «I3 Ventures» була оцінена надмірно. Компанія отримала від «Барселони» 980 тис. євро, а компанії-партнери беруть за аналогічні послуги від 120 до 150 тис.

Також повідомляється, що звільнення правої руки Бартомеу - Жауме Масферрери, було «змодельоване», хоча «Барселона» ніколи не розголошувала про це.

Відзначимо, що в офісах клубу були проведені перевірки, а керівництво викликали до поліції для надання свідчень.

Зауважимо, Бартомеу є президентом «Барселони» з 2014 року. У минулому сезоні клуб не виграв жодного трофею.

Джерело: AS