«Ювентус» втік від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах гри з «Інтером»

«Інтер» і «Ювентус» переможця не виявили

Найкращі італійські команди останніх років розписали мирову

У центральному матчі 9-го туру італійської Серії А чемпіон «Інтер» приймав «Ювентус». Гра в Мілані завершилася внічию – 1:1.

Чергову блискучу гру провів ветеран «Інтера» боснієць Едін Джеко. На 17-й хвилині нападник першим був на добиванні після того, як м’яч влучив у поперечину та вилетів у поле.

На 87-й хвилині захисник туринців Алекс Сандро отримав у штрафному по нозі, VAR підтвердив пенальті. До точки підійшов нападник Пауло Дібала, що вийшов на заміну, та реалізував 11-метровий.

Раніше «Мілан» здобув вольову перемогу, а до заявки «Лаціо» потрапив правнук диктатора Муссоліні. Римляни зазнали нищівної поразки від «Верони» – 1:4.

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