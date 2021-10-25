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    «Ювентус» втік від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах гри з «Інтером»

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    &laquo;Інтер&raquo; і &laquo;Ювентус&raquo; переможця не виявили - «Ювентус» втік від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах гри з «Інтером»

    «Інтер» і «Ювентус» переможця не виявили

    Фото з відкритих джерел

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    У центральному матчі 9-го туру італійської Серії А чемпіон «Інтер» приймав «Ювентус». Гра в Мілані завершилася внічию – 1:1.

    Чергову блискучу гру провів ветеран «Інтера» боснієць Едін Джеко. На 17-й хвилині нападник першим був на добиванні після того, як м’яч влучив у поперечину та вилетів у поле.

    На 87-й хвилині захисник туринців Алекс Сандро отримав у штрафному по нозі, VAR підтвердив пенальті. До точки підійшов нападник Пауло Дібала, що вийшов на заміну, та реалізував 11-метровий.

    Раніше «Мілан» здобув вольову перемогу, а до заявки «Лаціо» потрапив правнук диктатора Муссоліні. Римляни зазнали нищівної поразки від «Верони» – 1:4.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Ювентус» втік від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах гри з «Інтером»