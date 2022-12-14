Мессі з Мбаппе зійдуться у фінальному матчі Чемпіонату світу в Катарі

Франція обіграла Марокко в 1/2 фіналу Чемпіонату світу в Катарі

Сьогодні, 14 грудня, відбувся другий півфінальний матч Чемпіонату світу, у якому грали збірні Франції та Марокко. Команди зустрілися на стадіоні «Ель-Байт» в Ель-Хаурі. Стартовий свисток головного арбітра матчу Сесара Артуро Рамоса пролунав о 21:00.

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Французи швидко вийшли вперед завдяки швидкому голу, який відбувся на п'ятій хвилині зустрічі. Рахунок в матчі відкрив захисник французької збірної Тео Фернандес.

На 80-й хвилині французи збільшили перевагу в поєдинку: Кіліан Мбаппе обіграв декількох захисників і віддав пас низом на Рандаля Коло Муані, який замкнув м'яч у порожні ворота – 2:0.

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Марокканські футболісти намагалися врятувати зустріч, але Франція втримала переможний рахунок 2:0 і вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу.

Таким чином, у фіналі катарського турніру зустрінуться збірні Аргентини та Франції. Ці команди востаннє зустрічалися між собою в офіційному матчі 2018 року – на Чемпіонаті світу в Росії. Тоді доля звела їх до 1/8 фіналу турніру, і перемогу з рахунком 4:3 у завзятій боротьбі здобула європейська команда.

Зазначимо, що французи є чинними чемпіонами світу і тепер мають можливість стати найкращою збірною планети вдруге поспіль.

Фінал чемпіонату світу відбудеться 18 грудня (17:00 за київським часом).